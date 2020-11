Podpredsedami Hlasu by sa mali stať Saková, Raši a Tomáš

Ďalších členov vo vedení strany predstavia na jar.

27. nov 2020 o 18:24 SITA

BRATISLAVA. Na ustanovujúcom sneme strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD)), ktorý sa uskutoční v sobotu 28. novembra, delegáti okrem očakávaného predsedu Petra Pellegriniho zvolia len polovicu podpredsedov.

Spravodajský portál Webnoviny.sk informoval, že zo šiestich podpredsedov by mali byť známi traja.

Podľa zistení portálu by sa podpredsedami mali stať bývalý vicepremiér a súčasný poslanec parlamentu Richard Raši, ďalej exministerka vnútra a poslankyňa Denisa Saková a tiež poslanec Erik Tomáš.

Mená ďalších troch podpredsedov Hlasu budú známe až v jarných mesiacoch.

„Chceme sa otvoriť pre nových ľudí, ktorí sa k nám hlásia. Bavíme sa s nimi,“ povedal Webnovinám poslanec strany Matúš Šutaj Eštok, ktorý sa má stať generálnym manažérom strany. Dodal, že ide o mediálne známych odborníkov.

Na sneme Hlasu sa má podľa poslanca zúčastniť približne 70 delegátov. Slávnostnejší ráz bude mať ďalší snem, ktorý by sa mal uskutočniť na jar. Zúčastniť by sa ho malo do 500 ľudí.