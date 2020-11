Dobré ráno: Ruskovi za objednávku vraždy spoločníčky hrozí doživotie

Pojednávanie je odročené na február.

30. nov 2020 o 0:00 Jana Maťková, Roman Cuprik

Vypočujte si podcast

https://www.podbean.com/media/player/zdhbi-f38f13?from=pb6admin&download=1&version=1&auto=0&share=1&download=1&rtl=0&fonts=Helvetica&skin=1&pfauth=&btn-skin=103

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Nahnevaný, frustrovaný a nepokojný. Asi tak by sa dalo zhrnúť vystupovanie Pavla Ruska po ďalšom pojednávaní v kauze objednávky vraždy Silvie Volzovej.

Svedkyňa, na ktorej výpoveď sa spoliehal, ho totiž nepodržala, a tak o jeho nevine hovorí viac-menej len Marian Kočner.

Detaily o piatkovom pojednávaní aj celej kauze sa porozprávam s redaktorom domáceho spravodajstva denníka SME Romanom Cuprikom.

Zdroj zvuku: SME

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Teraz nás môžete podporiť aj kúpou podcastového hrnčeka s digitálnym predplatným. Pre tých, ktorí už majú predplatné, ale chcú iba hrnček, máme aj hrnček bez predplatného. Na adrese sme.sk/hrnceky nájdete celú ponuku.

Krátky prehľad správ

Ochota zaočkovať sa proti novému typu koronavírusu sa mierne zvýšila. V septembri s vakcináciou súhlasilo 23 a pol percenta opýtaných, na prelome októbra a novembra to bolo takmer 27 percent. S očkovaním majú najmenší problém mladí ľudia.

Parlament v piatok odmietol správu o činnosti Generálnej prokuratúry SR aj Úradu špeciálnej prokuratúry. Koaličný poslanec Ondrej Dostál tvrdí, že išlo o politické gesto a vyjadrenie nedôvery voči vedeniu prokuratúr. Dodal, že správa v tejto situácii ani nemá význam, keďže správu neprednieslo vedenie.

Dočasný prezident Policajného zboru Peter Kovařík sa zúčastní výberového konania na post policajného prezidenta. Pre televíziu Markíza potvrdil kandidatúru aj šéf špeciálneho policajného útvaru LYNX komanda Štefan Hamran. Záujemcovia sa môžu prihlásiť dodnes.

Podľa riaditeľa Slovenskej informačnej služby Vladimíra Pčolinského sú jadrové elektrárne Mochovce pre Slovensko veľkým bezpečnostným problémom. Na bezpečnostné riziká pri výstavbe tretieho a štvrtého bloku elektrární upozorňoval aj europoslanec Martin Hojsík. Ministerstvo hospodárstva tvrdí, že o žiadnych rizikách nevie.

Každoročný silvestrovský ohňostroj v Bratislave na Dunaji sa tento rok konať nebude. Dôvodom je pandémia nového koronavírusu. Kvôli nej nebudú na námestiach ani tradičné vianočné trhy.

Odporúčanie

Keďže má dnes meniny aj náš kolega Ondrej Podstupka, ktorého môžete každú sobotu počuť v našom technologickom podcaste Klik, dnešné odporúčanie je práve od neho.

Je ním soundtrack k hre Eve, ktorý nahral islandský symfonický orchester. Predstavte si vesmírny ambient prerobený do sláčikovo-dychovej verzie. Presne to nájdete na albume Music from Eve Online.

Všetky podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.