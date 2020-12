Parlament prerokuje klimatickú petíciu

Iniciatíva Klíma ťa potrebuje žiada od vlády záväzný plán pre dosiahnutie uhlíkovej neutrality.

1. dec 2020 o 14:53 TASR

BRATISLAVA. Petícia iniciatívy Klíma ťa potrebuje s viac ako 120.000 podpismi sa prerokuje v pléne Národnej rady (NR) SR.

Dohodol sa na tom parlamentný výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, ktorý odobril uznesenie o jej prerokovaní. Potvrdil to predseda výboru Jaroslav Karahuta (Sme rodina).

"Diskusia k petícii bola vecná. Venovala sa riešeniam zmeny klímy a nie politickým otázkam," poznamenal Karahuta.

Na výbore predniesol odborné stanovisko k petícii minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO). Požiadal o zváženie dôležitosti otázky klimatických zmien. Odporučil výboru, aby bola petícia prijatá a prerokovaná v parlamente.

"Teraz je na pléne NR SR, kedy tú petíciu prerokuje, pretože to nie je predmetom tohto zasadnutia. To znamená, že je to tam možné dostať len pozmeňujúcim návrhom," priblížil Karahuta.

Doplnil, že to bude otázkou aj pre koalíciu, kedy tento bod zaradí na rokovanie.

"My nechceme robiť revolúcie. Naša petícia je postavená na vedeckých zisteniach. Naším cieľom je otvoriť spoločenskú debatu o tom, ako sa pripraviť na adaptáciu zmien klímy," uviedol aktivista a jeden z iniciátorov petície Michal Sabo.

Na výbore sa riešila aj otázka toho, či petícia podpisovaná elektronicky môže byť zaradená na rokovanie, povedal Karahuta.

Legislatívny odbor NR SR však potvrdil platnosť petície. Z rokovacieho poriadku parlamentu vyplýva, že petíciu, ktorú podpísalo aspoň 100 000 občanov, prerokuje parlament.

Iniciatíva Klíma ťa potrebuje spustila petíciu Za klímu, za budúcnosť koncom septembra. Žiada v nej poslancov NR SR, aby vyhlásili klimatickú núdzu s cieľom dosiahnuť uhlíkovú neutralitu Slovenska už v roku 2040.

Zároveň chce, aby vláda do konca roka 2021 pripravila záväzný plán a stratégiu, ako neutralitu dosiahnuť.

Posledným bodom petície je žiadosť, aby vláda podporila najvyššie sprísnenie klimatických cieľov Európskej únie.