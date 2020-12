Školy otvoríme najskôr 8. januára, hovorí Gröhling. Plán musí prepracovať

Minister školstva ide vypracovať tretí návrh na otváranie škôl.

1. dec 2020 o 20:57 Daniela Hajčáková

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Ani druhý návrh na otváranie škôl od ministra školstva Branislava Gröhlinga z SaS neuspel. Časť žiakov druhého stupňa a stredoškolákov sa teda od pondelka do tried nevráti.

Ústredný krízový štáb mu dal návrh prepracovať.

Najskorší termín, kedy by starší žiaci mohli podľa ministra nastúpiť do škôl, je až po vianočných sviatkoch, teda 8. januára. Škôlkari a žiaci na prvom stupni chodia do školy už teraz.

Gröhling musí teraz so zriaďovateľmi škôl, obcami a mestami, pripraviť už tretí návrh, ako by sa dali školy počas pandémie úplne otvoriť.

"Zlom mojej trpezlivosti je na konci,“ hovoril Gröhling ešte pred rokovaním krízového štábu.