Polícia zadržala a obvinila šéfa Penty Haščáka

1. dec 2020 o 16:35 Veronika Orviská, Roman Cuprik, Peter Kováč

BRATISLAVA. Šéfa finančnej skupiny Penta Jaroslava Haščáka dnes na plánovanom výsluchu zadržala a obvinila polícia.

Pre SME to potvrdil manažér Penty pre vonkajšie vzťahy Martin Danko.

Zároveň v bratislavskom Digital parku, kde sídli Penta, zasahujú desiatky policajtov.

Haščák je podľa Aktuality.sk obvinený z korupcie a prania špinavých peňazí v súvislosti s kauzou Gorila.

„Nerozumieme, prečo bolo potrebné vstúpiť takýmto spôsobom do budovy,“ povedal Danko s tým, že ak zásah súvisí s kauzou Gorila, tak na to nie je dôvod, keďže Penta doteraz podľa neho s políciou spolupracovala.

V utorok o piatej večer do budovy Penty priviezli kukláči aj Haščáka. Kráčal voľne bez pút v sprievode policajtov.

Novinárov ešte pred príchodom Haščáka súkromná bezpečnostná služba vykázala z pozemku.

Obvinili aj SIS-károv

Haščáka obvinili len niekoľko dní po tom, ako vzali do väzby bývalých príslušníkov SIS Ľubomíra Arpáša a Františka Poláka. Obvinila ich z vydierania, prania čiernych peňazí a podplácania.

Keď v decembri 2011 anonym zverejnil spis Gorila na internete, bol k nemu priložený aj komentár, ktorý opisoval dianie v SIS okolo celej kauzy.

Spomína sa v ňom, že Arpáš predal nahrávky Gorily Pente v roku 2007 za tri až štyri milióny korún (vyše 130-tisíc eur).

Poláka zase v spise spomína policajt Ján Rejda v rozhovore so Zoltánom Vargom, majiteľom odpočúvaného bytu.

Rejda vtedy v odpočúvanom byte tvrdil, že od Polákovho brata Jána dostal informáciu, že SIS mala pre políciu pripravený materiál o ich spolupráci s Vargom no Polák túto informáciu "stopil".

Gorila sa vlečie

Kauza gorila prepukla v decembri 2011, keď anonym zverejnil na internete dokument z názvom Gorila, ktorý obsahoval prepisy rozhovorov v byte na Vazovovej ulici v Bratislave, kde chodil šéf Penty Jaroslav Haščák.

Byt podľa dokumentu odpočúvala SIS v rokoch 2005 a 2006. Spis Gorila obsahuje okrem iného rozhovory Haščáka s politikmi o províziách a korupcii za druhej vlády Mikuláša Dzurindu z SDKÚ. V byte sa s Haščákom podľa spisu Gorila stretol aj šéf Smeru Robert Fico a pil tam kolu. Ten však odmieta odpovedať na otázku, či tam naozaj bol.

Po zverejnení spisu nasledovali masové protesty, ktoré sa opakovali každý týždeň až do marcových predčasných volieb. V nich vyhral Smer Roberta Fica a s 83 poslancami zostavil vládu sám.

Policajné vyšetrovanie k odsúdeniu hlavných aktérov ani po 15 rokoch od odpočúvania neviedlo. Celkovo bolo v kauze začatých asi do tridsať stíhaní, viac ako polovica z nich sú ukončené.

Okolo Gorily bolo dlhšie ticho, až kým vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej nespustila rozsiahle vyšetrovanie, ktoré vyústilo do zaistenia nahrávok z Gorily u Mariana Kočnera.

U Kočnera takisto našli nahrávku z roku 2014, na ktorej sa Kočner pýta bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku, prečo sa Trnka snažil Gorilou vydierať Haščáka.

„Peniaze, ktoré za Gorilu som ja dostal, sú stále u mňa. Sú stále u mňa za všetky tie veci, ktoré sme urobili pre Sláva. A ja som ten originál, ktorý som ja mal, Slávovi odovzdal pred trištvrte rokom alebo pred rokom. Povedal som mu, že okej, je to tvoje, ja to nechcem. Na Fica to použiť asi nemôžeme,“ hovorí na nahrávke z roku Kočner Trnkovi.

Trnka pravosť nahrávky popiera.