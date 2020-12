Dobré ráno: Máme polarizovanú spoločnosť, komunikácia premiéra ju prehlbuje

Dve tretiny Slovákov si myslia, že vláda podcenila 2. vlnu pandémie.

1. dec 2020 o 23:00 Zuzana Kovačič Hanzelová, Nikola Bajánová

Vypočujte si podcast

Až 60 percent Slovákov hovorí, že vláda podcenila druhú vlnu pandémie. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu agentúry AKO pre týždenník TREND. Ten ukázal aj dôveryhodnosť niektorých politikov – premiéra Matoviča predbehol v dôveryhodnosti vyjadrovania sa o covide minister zdravotníctva Krajčí, a najdôveryhodnejší z prieskumu vyšiel Richard Sulík. Viac už s Václavom Hříchom, riaditeľom agentúry AKO.​

​Krátky prehľad správ

Dnes bude v parlamente mimoriadna schôdza - Inicioval ju Smer, ktorý chce aby parlament schválil užnesenie o vyhlásení referenda o predčasných voľbách. Schôdza sa začne o 14-tej hodine.

Ministerstvo obrany potajomky chystá modernizáciu bojových vozidiel pechoty. Informuje o tom investigatívne centrum Jána Kuciaka. Podľa neho previezlo ministerstvo v auguste do priestorov súkromnej spoločnosti MSM Land Systems štyri armádne vozidlá. Centrum zistilo, že k presunu neexistuje žiadna zmluva. Jaroslav Naď tvrdí, že o projekte ešte nerozhodol.

O post policajného prezidenta sa uchádzajú štyria kandidáti. Okrem dočasného prezidenta Petra Kovaříka kandiduje aj šéf protiteroristického Lynx Commanda Štefan Hamran. Mená zvyšných kandidátov zatiaľ ministerstvo nezverejnilo.

Slovenská ekonomika klesne tento rok o viac ako šesť percent. Vyplýva to z najnovšej decembrovej prognózy OECD. Na budúci rok však ekonomika opäť ožije, a podľa prognózy bude rásť o 2,7 percenta, v roku 2022 sa temo zrýchli až na 4,3 percenta.

Poľská vládnuce strana Právo a spravodlivosť by prišla o väčšinu, ak by sa voľby konali teraz. Ukázal to prieskum agentúry pre dve poľské médiá – Gazeta Prawna a rozhlasovu stanicu RMF FM. Vládna strana klesá počas pandémie koronavírusu.

Odporúčanie

Na Netflixe je novy film o socialnych rozdieloch a nemoznej misii dostat sa z nizsej socioekpnomickej triedy vyssie. Vola sa Hillbilly Elegy a je to moj zaujimavy tip na zaver.

