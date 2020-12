Odkrývanie: Dovolíte milosťpani, pomôžem Vám, tlačil ženu s kočíkom do transportu

Kto bol fanatický nacista Alois Brunner?

2. dec 2020 o 12:04 Soňa Gyarfašová

Za tragédiou, akou bol holokaust, sú konkrétne mená. Konkrétni ľudia, ktorí boli zodpovední za konkrétne zločiny. A chceme, aby zazneli aj tieto ich mená.

Jedným z nich bol aj muž, ktorého označovali ako pravú ruku Adolfa Eichmanna a posledná kapitola jeho pôsobenia je spojená aj so Slovenskom. V roku 1944, keď boli už do nacistických koncentračných táborov vyvezené 2/3 židovského obyvateľstva, prišiel túto misiu nacistov dokončiť on osobne.

Veliteľ koncentračného táboru v Seredi Alois Brunner stál pri druhej vlne deportácii a posledné transporty odtiaľto vypravoval ešte v čase, keď sa Tretia ríša rútila k svojej porážke

Hoci všetci tušili kam zmizol, spravodlivosť podobne ako pri iných nacistických zločincoch. Kto bol teda fanatický nacista Alois Brunner, ako bol spojený s prvou aj druhou vlnou deportácii a prečo ušiel svojmu trestu, hoci stál za mnohými zločinmi proti ľudskosti vo viacerých európskych štátoch?

Špeciálny podcast Odkrývanie vám SME prináša spolu s Dokumentačným strediskom holokaustu.

Podcast moderuje Soňa Gyarfašová, ktorá pôsobí v RTVS a mapuje osudy pamätníkov dvoch totalít. Odkrývanie si budete môcť vypočuť každé dva týždne, vždy v stredu.​

