Transparency hľadá nového riaditeľa, Šípoš končí po 11 rokoch

Nový riaditeľ by mal na svoju pozíciu nastúpiť v marci.

2. dec 2020 o 12:39 SITA

BRATISLAVA. Transparency International Slovensko (TIS) hľadá nového riaditeľa, záujemcovia môžu poslať životopisy do 10. januára.

Organizácia vo svojom profile na sociálnej sieti uviedla, že jej súčasný riaditeľ Gabriel Šípoš sa rozhodol zo svojej funkcie po 11 rokoch odísť.

Záujemcovia by mali k svojej žiadosti pripojiť okrem motivačného listu a vzorky publikovaných textov či štúdií aj víziu toho, ako by chceli slovenskú pobočku svetovej protikorupčnej organizácie zmeniť a kam nasmerovať Slovensko v boji proti korupcii.



Nový riaditeľ by mal na svoju pozíciu nastúpiť 1. marca 2021. TIS ponúka nástupný plat vo výške 2 000 eur na mesiac plus výkonnostné odmeny do 25 percent základného platu.

Nový riaditeľ by mal na starosti vedenie deviatich zamestnancov, stratégiu výskumu, financovanie či tvorbu partnerstiev. Počítať musí aj s mediálnymi výstupmi a komunikáciou s verejnosťou.