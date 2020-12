Advokátska sa pripojila k ústavnej sťažnosti v prípade advokáta takáčovcov

Advokát čelí aj obvineniu z obzvlášť závažného zločinu vydierania.

2. dec 2020 o 13:19 TASR

BRATISLAVA. Slovenská advokátska komora (SAK) sa pripája k ústavnej sťažnosti v prípade väzobného stíhania advokáta Martina R.

Hovorí o podozreniach z potláčania základného práva na súdnu ochranu a riadneho výkonu advokácie.

Upozorňuje, že za svoju prácu je postihovaných čoraz viac advokátov.

Komora je presvedčená, že značná časť obvinenia Martina R. smeruje k postihu za vykonávanie advokátskej činnosti.

"SAK sa preto v časti, ktorá sa týka výlučne advokácie, rozhodla ako Amicus curiae (priateľ súdu - na prípade priamo nezúčastnená osoba) pridať formou listu k ústavnej sťažnosti podanej právnymi zástupcami M. R.," dodala SAK.

Komora tiež pripomenula, že úlohou advokáta je zastupovať práva a záujmy klienta. Advokáta však nie je možné stotožňovať so skutkami obvineného.

"V predmetnej veci sa nám skutok, tak ako bol vymedzený, javí ako hrubý zásah do samotnej podstaty výkonu advokátskeho povolania. Preto by sme uvítali nastavenie jasnejších pravidiel zo strany Ústavného súdu SR, a to v záujme systémovej ochrany základných práv. Toto je podstata nášho podania Amicus curiae," zdôraznil designovaný predseda SAK Viliam Karas.

Advokáta Martina R. zadržali policajti vlani v októbri v rámci akcie Apač. Spolu vtedy zadržali 13 obvinených, ktorí mali byť členmi bratislavskej skupiny takáčovcov. Martin R. bol podľa polície činný pre skupinu. Ten čelí aj obvineniu z obzvlášť závažného zločinu vydierania a návodu na krivú výpoveď.

Špecializovaný trestný súd ho spolu s ďalšími obvinenými vzal do väzby 30. októbra 2019. Rozhodnutie následne potvrdil aj Najvyšší súd SR.