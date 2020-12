Smer chce začiatkom roka začať zbierať podpisy na iniciovanie referenda

Fico bude komunikovať s opozičnými partnermi aj odborármi.

2. dec 2020 o 16:07 TASR

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Opozičný Smer by chcel začať zbierať podpisy na iniciovanie referenda o skrátení volebného obdobia Národnej rady SR na prelome januára a februára budúceho roka.

Na stredajšej tlačovej konferencii to povedal šéf strany Robert Fico. Chce začať komunikovať s opozičnými partnermi, takisto s odborármi, dôchodcami a inými profesijnými skupinami.

Súvisiaci článok Poslanci neschválili program schôdze, o referende tak rokovať nebudú Čítajte

Ficovi nebude prekážať, ak bude tvárou referenda šéf mimoparlamentného Hlasu Peter Pellegrini.

To, že program stredajšej mimoriadnej schôdze podporili opoziční poslanci, je podľa Fica dobrý signál na spoluprácu.

"Využijeme obdobie do Vianoc na konzultácie. Petičný výbor by mohol začať pracovať na začiatku roka," povedal s tým, že podpisy by mohli začať zbierať na prelome januára a februára.

Poslanci NR SR v stredu neschválili program mimoriadnej schôdze, ktorú inicioval Smer-SD. Strana navrhovala, aby parlament schválil uznesenie o vyhlásení referenda.

V referende sa chce Smer pýtať občanov, či sú za to, aby poslanci prijali ústavný zákon o skrátení ôsmeho volebného obdobia NR SR tak, aby sa parlamentné voľby konali do 30. júna 2021.

To, že poslanci o návrhu Smeru nerokovali, je podľa Fica dôkazom, že sa koalícia bojí politickej konfrontácie. "Rozklad vládnej koalície je už prakticky definitívny, lebo sa bojí, nemá argumenty," dodal.