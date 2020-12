Matovič umožní otvoriť školu, kde chodia jeho dcéry

Školu prevádzkuje firma podnikateľa, ktorý nakupoval pre štát testy.

2. dec 2020 o 18:41 Matúš Burčík

BRATISLAVA. Kým rodičia státisícov detí musia ďalej čakať, kedy štát otvorí druhý stupeň základných škôl, premiér Igor Matovič si dal výnimku. V rámci pilotného projektu otvárania, ktorý chce na vlastnú päsť spustiť od pondelka, umožní nástup do tried niektorým žiakom, vrátane svojich dcér.

"Možno to bude úsmevné, ale nemienim čítať denne štyri esemesky od mojich dvoch dcér, kedy konečne pôjdu do školy," povedal v stredu Matovič na tlačovej besede.

Kritizoval na nej ministra školstva za SaS Branislava Gröhlinga, ktorý v utorok na krízovom štábe neuspel so svojim plánom otvárania škôl.

S koaličnou SaS je Matovič v konflikte dlhodobo. Prezidentka Zuzana Čaputová práve v stredu vyhlásila, že deti sa potrebujú do škôl vrátiť, nie je preto čas na politické spory.

Sklamaný otec Matovič

Premiér oznámil, že Gröhling ho sklamal. Pripravuje preto vlastný plán, mimo oficiálnej politiky rezortu školstva.

"Rozhodol som sa to zobrať do vlastných rúk a ukázať, že sa to dá, len treba chcieť," uviedol Matovič.

Dosiahnuť chce, aby niektoré školy otvorili II. stupeň od pondelka. "Jedna z tých škôl bude aj súkromná škola, kde chodia moje dcéry." Priamo ho vraj kontaktoval zriaďovateľ školy s tým, že je ochotný vo vlastnej réžii protestovať zamestnancov, žiakov, aj rodičov.

Gröhlingov plán rátal s otvorením školy v prípade, že sa otestuje aspoň 70 percent detí a s každým súčasne jeden zákonný zástupca.

Podnikateľ z Trnavy

Okrem zriaďovateľa školy, do ktorej chodia Matovičove dcéry, sa do pilotného projektu podľa neho zapojil jeden primátor, ktorého nemenoval. Chce vraj otvoriť všetky školy vo svojom meste.

Fungovať to má tak, že deti, ktoré sa pretestujú, do školy pôjdu. Tie, čo sa nepretestujú, budú mať naďalej dištančnú formu výučby.

Matovičove dvéry navštevujú súkromnú školu Besst v Trnave. Spolumajteľom a konateľom firmy, ktorá ju prevádzkuje, je podnikateľ Peter Krajčovič z Trnavy, odkiaľ Matovič pochádza.

Krajčovič zároveň figuruje vo firme Eurolab Lambda, ktorá pre štát bez súťaže nakupovala 10 miliónov antigénových testov na celoplošné testovanie za 39,5 milióna eur bez DPH.

Tvrdenia opozície, že išlo o protežovanie blízkej firmy, Matovič odmietol. Podozrenia, že štát nakúpil testy draho, sa doteraz nepotvrdili.