Ministerstvá rokujú o školách, Gröhling verí, že tretí návrh prejde

Minister Gröhling chce školy otvoriť čo najskôr.

3. dec 2020 o 10:22 TASR

BRATISLAVA. Na ministerstve školstva už boli vytvorené pracovné skupiny, ktoré rokujú s ministerstvom zdravotníctva, ministerstvom vnútra, samosprávami, zriaďovateľmi škôl a školskými organizáciami o novom návrhu na otváranie škôl v prezenčnej forme.

TASR to potvrdil tlačový odbor Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ).

Školy sú stále zatvorené

Hlavnou prioritou ministerstva školstva je vrátiť žiakov do škôl v čo najkratšej dobe, za dodržania všetkých bezpečnostných a preventívnych opatrení.

"Potrebujeme sa opäť stretnúť, dať dokopy všetky pripomienky, ktoré zazneli a pozrieť sa na to komplexne. Verím, že do tretice bude všetko dobré, tretí návrh prejde a 8. januára budeme vedieť ísť do škôl," uviedol minister školstva Branislav Gröhling (SaS) po utorkovom (1. 12.) rokovaní ústredného krízového štábu.

Vzhľadom na veľký počet aktérov v školstve, ktorých ovplyvňujú vyjadrenia ministerstva školstva, bude podľa rezortu zodpovedné, ak budú konkrétne opatrenia zverejňovať až v ich finálnej podobe, respektíve po ich prerokovaní na ústrednom krízovom štábe.

Ministerstvo školstva má v súčasnosti termín na prípravu tretieho návrhu do 23. decembra.

Plán z dielne ministerstva školstva na návrat žiakov do škôl v utorok (1. 12.) ústredným krízovým štábom neprešiel.

Matovič chce otvárať už v pondelok

Po stredajšom (2. 12.) rokovaní vlády premiér Igor Matovič (OĽANO) oznámil, že na Slovensku sa možno v pondelok (7. 12.) otvoria niektoré školy s tým, že preberá pilotné testovanie žiakov na ochorenie COVID-19 do vlastných rúk.

Tvrdí, že už nechce počúvať výhovorky zo strany ministerstva školstva, keďže vidí ochotu niektorých riaditeľov škôl, starostov i primátorov zapojiť sa do testovania.

Žiaci druhého stupňa základných škôl sa dištančne vzdelávajú od 26. októbra. Rovnako sa z domu vzdelávajú aj študenti stredných škôl. Vysokoškoláci sa majú vyučovať dištančne do konca zimného semestra.

Výnimku majú len žiaci materských škôl a prvého stupňa základných škôl, tí sa môžu vzdelávať v školách prezenčne.

Rovnako sa v školách môžu vzdelávať aj žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia v malých skupinách, ktoré sa skladajú z maximálne piatich žiakov a pedagóga.