Otváranie ústavy je veľká vec, Kolíková očakáva legitímnu diskusiu

Poslanec Susko zo Smeru hovorí o neprípustnom zásahu zákonodarnej moci do súdnej.

3. dec 2020 o 11:40 TASR

BRATISLAVA. Otváranie Ústavy je veľká vec. Zdôraznila to ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) v pléne Národnej rady (NR) v súvislosti s predloženými ústavnými zmenami pri reforme justície a vyzvala poslancov na legitímnu diskusiu.

Považuje za legitímne doplniť do novely potrebné ústavné zmeny, hoci nesúvisia s justíciou, napríklad právomoc prezidenta odvolávať profesorov pri vetovanej novele vysokoškolského zákona.

Nie všetky zmeny sa týkajú justície

Ministerka poznamenala, že ak už je otvorená ústava v súvislosti s justíciou a je potrebné v nej upraviť aj niečo iné, pri úzkom nazeraní na novelizáciu ústavy by sa základný zákon štátu musel otvárať samostatne viackrát.

Poukázala na to, že aktuálne je pre plagiátorské kauzy potrebné doplniť do ústavy právomoc prezidentke.

Ak by to teda poslanci chceli vyriešiť, v prípade úzkeho nazerania na novelizáciu ústavy by sa musela samostatne otvárať len jej oblasť týkajúca sa školstva. Považuje teda za legitímne takúto zmenu do novely doplniť, keďže už je ústava otvorená.

Za dôležitú tému pri predložených zmenách považuje otázku, či má navrch Ústavný súd (ÚS) alebo zákonodarca, ako aj to, či to má alebo nemá riešiť zmena ústavy.

"Riešenie, ktoré navrhujeme, je vymedzenie prísnej kompetencie ÚS," povedala s tým, že ÚS ani doteraz nemal v ústave explicitne zakotvenú právomoc posudzovať súlad ústavných zmien s ústavou samotnou.

Poukázala na to, že táto zmena sa do návrhu dostala legitímne ešte počas legislatívneho procesu. Vymedzenie kompetencií ÚS považuje za potrebné.

Dodala, že legitímny návrh na vymedzenie kompetencií ÚS si vyžaduje legitímnu diskusiu, aby sa aj cez túto zmenu ústavy mohla spoločnosť posunúť ďalej. Očakáva, že sa k tomu ešte vyjadrí predseda ÚS Ivan Fiačan, ktorý je prítomný v pléne.

Kolíková dodala, že reformou a ústavnými zmenami chcú profesionalizovať Súdnu radu. Docieliť mienia, aby bola plne funkčná a spôsobilá vykonávať rozsiahlejšie kompetencie.

Za najdôležitejšiu zmenu označila zriadenie Najvyššieho správneho súdu. Ten by mal dostať disciplinárnu právomoc. Poukázala na viaceré doterajšie kauzy sudcov, traumatizáciu spoločnosti a klesajúcu dôveru v súdnictvo na Slovensku. Podotkla, že nevie, či vôbec môže dôvera v justíciu ešte klesnúť.

Smer predložil pozmeňovák

Poslanec Boris Susko (Smer) hovorí o neprípustnom zásahu zákonodarnej moci do súdnej. Namieta obmedzenie práva ÚS preskúmať prípadnú protiústavnosť zmien v ústave.

K tomu predložil pozmeňujúci návrh, tento zámer koalície navrhuje vypustiť. Označil to za neprimeraný zásah do právomocí ÚS.

V súvislosti so zmenami v justícii Susko poznamenal, že Súdna rada sa nestane nezávislým orgánom. Návrh ju podľa jeho slov definuje len ako orgán sudcovskej legitimity bez toho, aby bol nezávislým.

Rovnako presadzuje tajnosť voľby ústavných sudcov, v tomto smere predložil ďalší pozmeňujúci návrh.