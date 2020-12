OĽaNO nepovažuje otváranie škôl za politickú otázku

Sulík považuje reakciu Matoviča za úbohu a smiešnu.

3. dec 2020 o 14:16 TASR, SITA

BRATISLAVA. Otváranie škôl nepovažuje koaličné hnutie OĽaNO za otázku politickú, ale odbornú epidemiologickú, ktorú má riešiť epidemiologické konzílium, pandemická komisia a ústredný krízový štáb.

Hnutie tak reagovalo na koaličného partnera - stranu Za ľudí, ktorá žiada na tému otvárania škôl zvolanie mimoriadnej koaličnej rady.

"Premiér pracuje na pilotnom testovaní, lebo má enormný záujem dostať deti do škôl pri zabezpečení maximálnej ochrany zdravia a životov obyvateľov," spresnilo OĽaNO.

Nič nezvyčajné

Minister hospodárstva a líder koaličnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík vníma reakciu premiéra na ministerstvo školstva „úbohu a smiešnu“.



„Vyzerá to ako úbohá a smiešna reakcia, a to sme už zvyknutí,“ reagoval Sulík na otázky médií. Tie sa pýtali, čo hovorí na reakciu Matoviča o ministerstve školstva, v ktorej premiér uviedol, že preberá do svojich rúk otváranie škôl.

Hovorca koaličnej strany SaS Ondrej Šprlák uviedol, že ak chce niektorá vládna strana zvolanie mimoriadnej koaličnej rady, tak nepotrebuje na to podporu žiadnej inej strany. "Ak bude takáto koaličná rada, zúčastníme sa na nej," povedal.

Remišová navrhla mimoriadne stretnutie

Predsedníčka Za ľudí a vicepremiérka Veronika Remišová tvrdí, že deti nemôžu byť rukojemníkmi politických sporov. "Verím, že nájdeme spoločne riešenie," skonštatovala. Deklaruje, že ona urobí všetko pre to, aby sa od pondelka (7. 12.) mohlo začať vzdelávanie v školských laviciach a nie za monitormi.

Plán z dielne ministerstva školstva na návrat žiakov do škôl v utorok (1. 12.) ústredným krízovým štábom neprešiel.

Po stredajšom (2. 12.) rokovaní vlády premiér Igor Matovič (OĽANO) oznámil, že na Slovensku sa možno v pondelok otvoria niektoré školy s tým, že preberá pilotné testovanie žiakov na ochorenie COVID-19 do vlastných rúk.

Tvrdí, že už nechce počúvať výhovorky zo strany ministerstva školstva, keďže vidí ochotu niektorých riaditeľov škôl, starostov i primátorov zapojiť sa do testovania.

Žiaci druhého stupňa základných škôl sa dištančne vzdelávajú od 26. októbra. Rovnako sa z domu vzdelávajú aj študenti stredných škôl. Vysokoškoláci sa majú vyučovať dištančne do konca zimného semestra.

Výnimku majú len žiaci materských škôl a prvého stupňa základných škôl, tí sa môžu vzdelávať v školách prezenčne. Rovnako sa v školách môžu vzdelávať aj žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia v malých skupinách, ktoré sa skladajú z maximálne piatich žiakov a pedagóga.