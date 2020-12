Jankovská by chcela Vianoce na slobode. Vylúčené to nie je

Rozhodnúť môže sama prokurátorka alebo na žiadosť aj súd.

3. dec 2020 o 20:06 Peter Kováč

BRATISLAVA. Najprv mlčala a skúsila aj hladovku, no po ôsmich mesiacoch za mrežami napokon začala bývalá štátna tajomníčka Monika Jankovská predsa len vypovedať. Teraz má nádej, že Vianoce by už mohla stráviť na slobode s rodinou.

Väzobné stíhanie má aktuálne nariadené do 11. marca budúceho roka, o čom v októbri rozhodol Najvyšší súd. Práve priznanie k vlastnej trestnej činnosti je však vec, pre ktorú môže prokuratúra či súd prehodnotiť dôvody väzby.

Bývalú štátnu tajomníčku môže na slobodu prepustiť dozorová prokurátorka Valéria Simonová bez ďalšieho schvaľovania, no požiadať o to môže aj sama Jankovská, ale vtedy by opäť rozhodoval Najvyšší súd.

Či Simonová o niečom takom uvažuje, prokuratúra hovoriť nechce.