Šéf tajných Pčolinský: Kredit SIS zadržanie jej námestníka Beňu nepoškodí

4. dec 2020 o 16:00 Roman Cuprik

Borisa Beňu, námestníka šéfa SIS Vladimíra Pčolinského zadržala v stredu NAKA v rámci akcie namierenej proti korupčnej skupine na polícii. Kredit SIS takýto škandál podľa Pčolinského nepoškodí. V rozhovore pre SME vysvetľuje aj to, ako bude SIS pomáhať s vyšretrovaním Gorily.

Koľkí aktívni príslušníci SIS okrem Borisa Beňu sú v súčasnosti zatknutí v súvislosti s korupciou vo vedení polície?

K tomu sa nemôžem vyjadriť.

Beňa je váš námestník, nie je jeho zatknutie aj v medzinárodnej oblasti škandál? Nepýtajú sa na to zahraniční partneri SIS?

My stále nevieme, aké sú oficiálne dôvody zadržania a ako to dopadne. Takže si počkáme niekoľko dní a možno budeme vedieť viac. Ale takéto veci sú bežné v spravodajských službách všade vo svete. Niektorí funkcionári sú obvinení a potom odsúdení, iní sú oslobodení. Nie je to niečo, čo by narúšalo medzinárodnú spoluprácu.

Čo by narušilo spoluprácu?

Slovenská informačná služba spolupracuje so 108 spravodajskými službami sveta vrátane tých najvýznamnejších. Kredit akejkoľvek spravodajskej služby by narušilo to, ak by unikli informácie poskytnuté inou spravodajskou službou. A to sa nám nestalo.