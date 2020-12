Aktivisti začnú v pondelok s trojdňovým protestom pred Úradom vlády

Cieľom je apel na premiéra, aby podporil ambicióznu klimatickú politiku.

3. dec 2020 o 16:38 SITA

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Organizácia Greenpeace Slovensko začne v pondelok 7. decembra o 7:00 so 65-hodinovým protestom pred Úradom vlády SR.

V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa organizácie Patrícia Brandysová.

Cieľom protestu je apelovať na predsedu vlády Igora Matoviča (OĽaNO), aby 10. decembra na samite Európskej rady podporil ambicióznu klimatickú politiku a cieľ 65 percentného zníženia emisií do roku 2030 v porovnaní s rokom 1990.

Protest potrvá do stredy 9. decembra do polnoci a zúčastnia sa na ňom aj známe osobnosti ako je komik Fero Joke, spevák Lasky z hudobnej skupiny Para, herečka a umelkyňa Kristína Tormová, stand-up komik Jakub Gulík či organizácie Amnesty International, Priatelia Zeme, hnutia Extinction Rebellion, Znepokojené matky, Študenti bez mena či iniciátori petície Klíma ťa potrebuje.

Doteraz platnými cieľmi Európskej únie v boji proti klimatickým zmenám je zníženie emisií skleníkových plynov do roku 2030 o 40 percent v porovnaní s rokom 1990 a dosiahnutie uhlíkovej neutrality v Európe do roku 2050. Vedci aj aktivisti však tvrdia, že takéto zníženie produkcie emisií nezabráni nenávratným klimatickým zmenám. Žiadajú preto 65 percentné zníženie emisií do roku 2030 a dosiahnutie uhlíkovej neutrality v Európe do roku 2040.