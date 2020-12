Dobré ráno: Lučanský mal brať úplatky. Kedy sa skončí zatýkanie?

Čo to vypovedá o štáte v ktorom sme žili?

3. dec 2020 o 23:00 Matúš Burčík, Jana Maťková, Zuzana Kovačič Hanzelová

Búrka, Víchrica, Božie Mlyny, Dobytkár, Plevel. Názvy policajných akcií už človek nestačí sledovať, najnovšie sa k nim pridáva aj Judáš. NAKA zadržala policajného exprezidenta Milana Lučanského , námestníka SIS Boria Beňu, a bývalého šéfa kontrarozviedky SIS Petra Gašparoviča.

Mali brať úplatky až v hodnote pol milióna eur. Kedy sa skončí táto mizéria a čo to vypovedá o štáte v ktorom sme doteraz žili?

Odpovieme so šéfom domácej redakcie Matúšom Burčíkom.

Zdroj zvukov: TV Markíza

​​Krátky prehľad správ

Vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová žiada mimoriadnu koaličnú radu v súvislosti s otváraním škôl. Podľa nej deti nemôžu byť rukojemníkmi politických sporov. Narážala tak na informácie, že školy sa neotvorili pre spor SaS s Igorom Matovičom.

Exminister hospodárstva zo strany Hlas Peter Žiga odmieta, že by podplácal Norberta Bodora, aby ovplyvňoval vyšetrovanie svojho príbuzného. O Žigovi mal vypovedať exriaditeľ národnej jednotky finančnej polície Bernard Slobodník, tvrdí, že od Žigovcov zobral 50 tisíc eur abysa nevyšetrovali karouselové podvody. Žiga tvrdí, že ide o politickú objednávku.

OĽANO navrhuje skrátiť funkcné obdobie ústavných sudcov tak, aby ďalšie vlády nevolili väčšinu sudcov, ale len časť. Chce tak zabezpečiť priebežnú obnovu sudcov a zamedziť tak to, čo sa stalo pri poslednej voľbe, že parlament volil až 9tich sudcov naraz.

Lyžiarske strediská budú zatvorené minimálne do polky januára. Povedal to minister dopravy Andrej Doležal. Opatrenia sprísnia pre pandemickú situáciu na Slovensku.

Odporúčanie

Máte radi New York? Boli ste niekedy v Chinatown? Fascinujúce krásne animácie New York Times vás zoberú do newyorského Chinatownu spred 150-tich rokov. Krásne dobové fotografie zasadené do dnešnej podoby legendárnej štvrte New Yorku je zaujímavý tip na záver.

