Chceli ho odstrániť, jeho imidžu uškodil Gučík. Kto je Maroš Žilinka?

Za generálneho prokurátora ho musí vymenovať prezidentka.

3. dec 2020 o 19:26 Peter Kováč

BRATISLAVA. Za jeho vraždu ponúkala ešte na jeseň 2017 Alena Zsuzsová odmenu 70-tisíc eur. Za odstránenie manželky a dvoch detí bol v hre príplatok ďalších 10-tisíc eur na hlavu. Z objednanej vraždy napokon zišlo.

Práve prokurátor Maroš Žilinka teraz smeruje do čela generálnej prokuratúry. Po tom, čo ho do tejto funkcie vo štvrtok zvolili poslanci, ho ešte musí vymenovať prezidentka Zuzana Čaputová. Naočakáva sa však, že by s ním mala mať nejaký problém.

Žilinka dosiaľ pôsobil na Úrade špeciálnej prokuratúry, kde viedol odbor ekonomickej kriminality. Pre mafiána Mariana Kočnera bol nepohodlný najmä preto, že dozoroval jeho kauzu Technopol Servis či Donovaly.

"Tvrdím, že trinásť strán stanoviska ku kauze Donovaly je akoby zakladajúci dokument zmeny tejto spoločnosti. Pretože táto kauza rozpútala následné spoločenské procesy," pochválil sa Žilinka v októbrovom rozhovore pre SME.