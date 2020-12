OĽaNO: Zvolenie Žilinku je kompromis (reakcie)

Kollár od Žilinku očakáva očistenie prokuratúry.

3. dec 2020 o 19:02 (aktualizované 3. dec 2020 o 19:32) TASR

BRATISLAVA. Poslanci dnes zvolili za nového generálneho prokurátora Maroša Žilinku , vymenovať ho má prezidentka Zuzana Čaputová.

Prezidentka Zuzana Čaputová

Prezidentka SR Zuzana Čaputová víta, že voľbe kandidáta generálneho prokurátora predchádzalo verejné vypočutie všetkých prihlásených a že parlament kandidáta zvolil hneď v prvej voľbe.

Stanovisko hlavy štátu poskytol agentúre SITA jej hovorca Martin Strižinec.



Generálny prokurátor je podľa prezidentky pre výkon spravodlivosti jedna z najdôležitejších funkcií v štáte.

„O ďalších krokoch bude prezidentka informovať, keď jej bude oficiálne doručený výsledok voľby,“ doplnil Strižinec.

Ministerka Mária Kolíková (Za ľudí)

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) dúfa, že s Marošom Žilinkom ako generálnym prokurátorom budú spoločne robiť reformu na prokuratúre.

Žilinkovi k zvoleniu zagratulovala. Nechcela komentovať výhrady poslancov Za ľudí voči nemu.

"Ja by som v tomto momente zablahoželala pánovi Žilinkovi k zvoleniu za generálneho prokurátora. Verím tomu, že tak, ako v roku 2010 sme chceli robiť reformu na prokuratúre, že ju budeme spoločne robiť aj teraz," povedala v parlamente novinárom.

"Ja som ministerka spravodlivosti a myslím si, že vzhľadom na to, že náš poslanecký klub bol v tomto jednotný, tak to chcem aj nechať," reagovala na otázku, či by Žilinka dostal jej hlas, ak by bola poslankyňou Národnej rady (NR) SR.

OĽaNO

Zvolenie Maroša Žilinku spomedzi uchádzačov o funkciu generálneho prokurátora je výsledok kompromisu, ku ktorému klub OĽaNO pristúpil, pretože celý čas hovorí o snahe dosiahnuť dohodu v koalícii. Po ohlásení výsledkov voľby kandidáta na šéfa Generálnej prokuratúry (GP) SR to vyhlásil podpredseda NRSR Gábor Grendel (OĽANO). Nevadí mu, že zaňho hlasovala aj opozícia. Tvrdí, že by vyhral aj bez takejto podpory. Opačný postup strany Za ľudí podľa neho nenaruší ďalšie fungovanie koalície.

"Výsledok hlasovania je výsledkom kompromisu, na ktorý sme pristúpili, pretože nám išlo po celý čas o to, aby sme sa pokúsili dohodnúť v rámci vládnej koalície," uviedol Grendel s tým, že spoločnú dohodu dodržali aj poslanci, ktorí navrhovali pôvodne iného kandidáta.

Predseda klubu OĽANO Michal Šipoš ocenil, že jeho klub drží dohody a je stabilným koaličným partnerom. "Som veľmi rád, že generálny prokurátor Maroš Žilinka získal veľkú väčšinu hlasov, bude novým generálnym prokurátorom a bude pokračovať v očiste súdnictva. Držím mu v tom palce," povedal. Poďakoval sa aj koaličným partnerom, ktorí dohodu koalíce dodržali.

Grendel Žilinku nevníma ako kandidáta jednej strany, teda hnutia Sme rodina, ktoré ho navrhlo. Podotkol, že je to kandidát, ktorý nemá na svojej minulosti žiadny šrám a dokázal sa ozvať, keď bolo treba.

Sme rodina

Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) očakáva od zvoleného kandidáta na generálneho prokurátora Maroša Žilinku očistenie prokuratúry. Pevne verí, že sa v ňom Slovensko nesklame.

"Chcel by som vyjadriť celospoločenskú objednávku smerom k nemu, aby očistil prokuratúru, aby konal vždy morálne, čestne," uviedol Kollár v stanovisku.

Šéf poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský ocenil, že Žilinku podporila drvivá väčšina prítomných koaličných poslancov. Deklaroval, že žiadne dohody o obsadení miest námestníkov generálneho prokurátora neboli. Skonštatoval, že aj opozícia uznala, že Žilinka je najvhodnejší kandidát. Žilinku do funkcie navrhla Slovenská advokátska komora a poslankyňa za Sme rodina Petra Hajšelová.

Podľa Pčolinského je možné, že do konca roka sa vyhlási termín voľby špeciálneho prokurátora. Je podľa neho pravdepodobné, že už na najbližšej schôdzi by mohli voliť špeciálneho prokurátora. "Pokiaľ bude pán Lipšic kandidovať, môžeme sa baviť aj o mene pána Lipšica. Kandidátov nepoznáme, keďže voľba ešte nebola vyhlásená," reagoval Pčolinský na otázku, či sa dá rozprávať o advokátovi Danielovi Lipšicovi ako kandidátovi na post špeciálneho prokurátora.

Sloboda a Solidarita

Strana SaS verí, že Žilinka ako generálny prokurátor pomôže nastoliť dôveru občanov v právny štát. Šéf strany Richard Sulík ešte pred štvrtkovou voľbou avizoval, že poslanci z klubu SaS sa dohodli na podpore Žilinku.

"Blahoželáme novozvolenému generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi a veríme, že pomôže nastoliť dôveru občanov v právny štát," napísala strana na sociálnej sieti.

Hlas

Nezaradení poslanci parlamentu okolo Petra Pellegriniho veria, že Maroš Žilinka si vo funkcii generálneho prokurátora zachová nezávislosť. Zablahoželali mu k zvoleniu. TASR o tom informovala hovorkyňa strany Hlas - sociálna demokracia Patrícia Medveď Macíková.

"Veríme, že jeho profesijné skúsenosti i osobný príbeh mu budú pomáhať pri zvládnutí kľúčovej úlohy šéfa prokuratúry - schopnosti odolávať politickým tlakom a zachovať si vlastnú nezávislosť, založenú výlučne na úcte k zákonom a faktom," uviedli.

Smer

Premiér Igor Matovič (OĽANO) prehral súboj o generálneho prokurátora na celej čiare. Tvrdí to opozičný Smer, podľa ktorého vládna koalícia voľbou vyslovila premiérovi nedôveru. TASR o tom informoval hovorca strany Smer Ján Mažgút.

"Nečudujeme sa, že po totálnom debakli neprišiel ani na koaličnú radu. Smer-SD pozorne čítal situáciu v Národnej rade (NR) SR a svoje rozhodnutie za daných okolností považuje za správne," vyhlásila strana Smer.

Transparency International Slovensko

Maroš Žilinka má veľmi dobré predpoklady, aby vo funkcii generálneho prokurátora uspel a naplnil tak vysoké očakávania verejnosti. Na sociálnej sieti to uviedla organizácia Transparency International Slovensko (TIS). Reagovala tak na to, že parlament 132 hlasmi zvolil Žilinku za kandidáta na generálneho prokurátora. Vymenovať ho do funkcie musí ešte prezidentka SR Zuzana Čaputová.



„Má výborné výsledky v obžalobách aj ich úspešnosti na súde, riešil ťažké prípady vrátane nebankoviek či podvodov Mariana K., a má aj riadiace skúsenosti. Oproti protikandidátom ako Honz či Hrivnák nemal problém zverejniť svoje doterajšie výkonnostné štatistiky a zároveň mal zo všetkých najreformnejší plán zmien v oblasti transparentnosti,“ uvádza TIS. Organizácia zdôraznila, že Žilinku odporúčala voliť.