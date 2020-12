Vetrák: Baránikov návrh nemá garantovaných 90 hlasov koalície

Plénum má o legislatíve hlasovať budúci týždeň.

4. dec 2020 o 14:10 TASR

BRATISLAVA. Návrh, aby verejnú kontrolu nad činnosťou prokuratúry vykonávali parlament a vláda, ktorý predložil k novele Ústavy SR poslanec Národnej rady (NR) SR Alojz Baránik (SaS), nemá garantovaných 90 hlasov koalície.

Pre TASR to uviedol predseda parlamentného ústavnoprávneho výboru Milan Vetrák (OĽANO). O návrhoch ústavných zmien a reforme súdnictva sa stále debatuje v rámci koalície.

Plénum má o legislatíve hlasovať budúci týždeň, na schválenie je potrebných aspoň 90 hlasov poslancov.

"Všetky moje tri pozmeňujúce návrhy, dva dávam spolu s Dominikom Drdulom, jeden s Gáborom Grendelom, sú schválené. Tiež je schválený návrh Miloša Svrčeka. Alojz Baránik si svoj môže 'vypodpisovať' a predložiť, obhájiť v pléne, ale nemá garantovaných 90 hlasov koalície," reagoval pre TASR Vetrák.

Spolu s poslancami Dominikom Drdulom a Gáborom Grendelom (obaja OĽANO) predložil Vetrák návrhy, ktorými chce hnutie zaviesť napríklad skrátenie funkčného obdobia ústavných sudcov či poistku pred zneužitím trestného činu ohýbania práva voči sudcom. OĽANO tiež chce, aby bol ústavný sudca vylúčený z konania a rozhodovania vo veci aj vtedy, ak sa zúčastnil na schvaľovaní návrhu právneho predpisu ako poslanec NR SR či prezident SR.

Sme rodina má tiež v koalícii schválený návrh, ktorý predložil poslanec Miloš Svrček. Upraviť by sa ním mal starobný dôchodkový systém.

Baránikov návrh kritizovala aj Generálna prokuratúra (GP) SR, považuje ho za vážny zásah do ústavného postavenia prokuratúry v systéme štátnych orgánov a do ústavného systému SR. Vyzýva poslancov, aby ho nepodporili. Poukazuje na to, že návrh prichádza bez diskusie a pripomienkovania. Prezidentka Zuzana Čaputová tiež kritizuje pokusy o zásadné zmeny ústavy, ktoré v parlamente prichádzajú na poslednú chvíľu bez poctivej debaty.