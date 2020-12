SaS vypočítalo úsporu 180 miliónov eur ročne, ak by sa zlúčili malé obce

Priemerná obec na Slovensku má 20-násobne menej obyvateľov, než je priemer OECD.

4. dec 2020 o 16:21 (aktualizované 4. dec 2020 o 16:29) SITA

BRATISLAVA Zlučovanie obcí do väčších celkov by štátu prinieslo úsporu 180 miliónov eur ročne.

V dokumente „Plán obnovy a odolnosti“ to uviedla strana Sloboda a solidarita (SaS).

1 850 obyvateľov má priemerná obec na Slovensku.

Podľa vládnej strany sú v súčasnosti samosprávy na Slovensku príliš rozdrobené, čo ich stojí zbytočne veľa peňazí.

Priemerná obec na Slovensku má 1 850 obyvateľov. Priemer členských krajín Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) je pritom 20-násobne vyšší.

Zlučovaním obcí do väčších celkov by sa na Slovensku mohol počet samospráv znížiť až o dve tretiny. Takto usporené peniaze by mohli byť podľa SaS využité na zvyšovanie kvality služieb poskytovaných občanom.

„Navrhujeme, aby úspora obciam ostala minimálne na päť rokov po skončení tohto projektu. To znamená, že hoci obce po spojení usporia peniaze, minimálne na päť rokov im štát celú túto úsporu ponechá. Opatrenie bude mať značný dopad na digitalizáciu,“ uviedla SaS v dokumente.

Tretia najväčšia vládna strana vyčíslila náklady spojené so zlučovaním malých obcí na 540 miliónov eur.

SaS v dokumente navrhuje aj väčšiu rozpočtovú a daňovú autonómnosť miest a obcí. Tá by podľa vládnej strany priniesla lepší ekonomický efekt ako prideľovanie dotácií samosprávam na vytváranie pracovných miest.

„Preto chceme zmeniť prerozdeľovanie daní medzi obcami a štátom. Vo viacerých krajinách OECD má samospráva podiel na vybratej dani z príjmov priamo na ich území, čo môže viesť k súťaži medzi obcami a následnému znižovaniu regionálnych rozdielov. Obce tak budú mať príjmy aj z podnikateľskej činnosti na ich území, a preto budú motivované starať sa o ich ekonomické prostredie,“ uvádza SaS v dokumente.