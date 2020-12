Premiér sa pred voľbou nestretol so žiadnym z kandidátov na prokurátora

Nikdy som sa nesnažil uprednostniť konkrétneho kandidáta, tvrdí.

5. dec 2020 o 13:45 TASR

BRATISLAVA. Nikdy som sa nesnažil uprednostniť konkrétneho kandidáta na generálneho prokurátora.

Predseda vlády Igor Matovič (OĽANO) to uviedol v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.

Nestretol sa so žiadnym kandidátom

Myslí si, že zvolením Maroša Žilinku je vytvorená cesta na to, aby mala SR dobrého generálneho prokurátora.

"Mali sme sedem výborných kandidátov, dúfajme, že sme vybrali toho najlepšieho," poznamenal s tým, že od samotnej voľby očakával, aby bola čo najtransparentnejšia, a to sa aj potvrdilo.

Doplnil, že politika je umenie možného a napriek tomu, že víťazného kandidáta nepodporila strana Za ľudí a niektorí ďalší koaliční poslanci, podarilo sa koalícii nazbierať dostatok hlasov.

V relácii uviedol, že pred voľbou sa nestretol so žiadnym z kandidátov. "Možno nikdy v živote sa nestalo, aby sa predseda vlády predtým, ako povie poslaneckému klubu, ktorého kandidáta podporiť, nestretol s tým kandidátom na generálneho prokurátora," zdôraznil.

Je to podľa neho nová politika, ktorú prináša do verejného priestoru. "Nový prokurátor by nemal vykonávať svoju pozíciu politicky, ale nezávisle v prospech verejného dobra," myslí si premiér.

Medzi uchádzačmi o pozíciu generálneho prokurátora mohli byť po zmene zákona prítomní aj neprokurátori.

Jediným takým bol sudca Najvyššieho súdu Juraj Kliment. Zmena zákona mala aj napriek tomu podľa premiéra zmysel. "Potrebovali sme vytvoriť podmienky, aby sa prihlásili aj neprokurátori," povedal.

Premiér sa spolieha na Kolíkovú

Premiér v relácii poznamenal, že sa mu príliš nepáči, že poslanec Alojz Baránik (SaS) podáva na poslednú chvíľu pozmeňujúci návrh o novej definícii prokuratúry.

"Zároveň sa spolieham na ministerku (spravodlivosti Máriu-pozn. TASR) Kolíkovú a ďalších právnikov, že nedovolia taký zásah do ústavy, ktorý by nám spôsobil problémy," zdôraznil.

Návrh podľa neho umožňuje teoretický prechod z doterajšieho systému prokuratúry na štátne zastupiteľstvo.

"Niektorí hovoria, že súčasný systém takzvaného sovietskeho modelu je dobrý, alebo je lepšie ísť napríklad českou cestou, kde je štátne zastupiteľstvo a prokuratúra viac pod kontrolou vlády," povedal s tým, že diskusia o poslaneckom návrhu ešte nie je uzavretá a konečné rozhodnutie o jej podpore padne na začiatku budúceho týždňa.