Meteorológovia varujú pred silným vetrom na hrebeňoch Tatier

Najvyššia denná teplota dosiahne 7 až 12 stupňov Celzia.

7. dec 2020 o 8:34 TASR a SITA

BRATISLAVA. Meteorológovia upozorňujú na silný vietor na hrebeňoch Tatier. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal v okresoch Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Brezno, Banská Bystrica a Tvrdošín výstrahu druhého stupňa pred vetrom na horách.

Do pondelkového rána vydal aj výstrahu druhého stupňa pred vetrom v okrese Levice. SHMÚ o tom informuje na svojom webe.

V spomínaných okresoch severného a stredného Slovenska sa na hrebeňoch Tatier miestami očakáva výskyt silného vetra, ktorý dosiahne priemernú rýchlosť 90 až 100 kilometrov za hodinu (km/h) alebo krátkodobo v nárazoch 135 až 160 km/h. Výstraha platí do pondelka 7. decembra do 10.00 h.

Výstraha prvého stupňa pred silným vetrom je aj na západe a juhozápade Slovenska, kde sa ojedinele miestami očakáva vietor s rýchlosťou do 55 km/h. Na Orave môže dosiahnuť vietor rýchlosť do 85 km/h. SHMÚ vydalo výstrahu do 12.00 h.

Dnes bude na celom území Slovenska oblačno až zamračené, na východe krajiny spočiatku aj zmenšená oblačnosť. Na mnohých sa vyskytne dážď alebo prehánky, od cca 1 300 metrov, neskôr už od cca 1 100 metrov sneženie.

Na Zemplíne zrážky len ojedinele. Najvyššia denná teplota dosiahne 7 až 12 stupňov Celzia.

Teplota na horách vo výške 1 500 metrov okolo -1 stupeň. Viať bude prevažne juhovýchodný vietor s rýchlosťou 2 až 8 metrov za sekundu (5 až 30 km/h), západe miestami 8 až 14 metrov za sekundu (30 až 50 km/h), v nárazoch ojedinele okolo 20 metrov za sekundu (70 km/h).

Na hrebeňoch hôr bude búrlivý vietor až silná víchrica. V priebehu dňa bude ale vietor čiastočne slabnúť.

Predpokladané množstvo zrážok je pre dnešok do 7 milimetrov, na strednom Slovensku ojedinele do 15 milimetrov. V nadmorských výškach nad cca. 1 300 metrov môže napadnúť do 15 cm snehu.