Správy o Slovensku, ktoré zaujali cudzincov.

7. dec 2020 o 10:10 The Slovak Spectator

1. Najlepší spôsob ako spoznať Slovensko je z vlaku, píše americký cestovateľ: The best way to see Slovakia is from the train

2. Dátum dodania vakcín je zatiaľ neznámy, ministerstvo chystá vhodné miesta na ich uskladnenie: Health Ministry gearing up for COVID vaccines

3. Inovatívne technológie ale aj exkluzívne cestovanie. Akým smerom by sa mala uberať slovenská ekonomika? Why Slovakia should focus on advanced services

4. Nedôvera a zmätok v spoločnosti. Čo nás pandémia môže naučiť o strategickej komunikácií: What brands should do in a pandemic of distrust

5. V Bratislave sa cítil ako doma už po pár týždňoch. Izraelský veľvyslanec prezradil, čo by si rád priniesol z domu: Bratislava’s smallness is an asset Rome or London are short of

6. Investori napriek vírusu pokračovali v projektoch a transakciách. Toto sú najdôležitejšie investície roku 2020: Investors pursued projects and transactions despite the virus

7. Slováci sú defenzívni, Mongoli skôr expanzívni: Matovič could have made comments about the US rather than Mongolia

8. Kto je nový generálny prokurátor: He was almost murdered. Instead, he is to become general prosecutor

9. Automobilový priemysel sa vyvíja a Slovensko potrebuje držať krok s trendmi. Nádeje sa najnovšie upierajú na vodíkové technológie: Car industry needs to jump on the latest trends

10. Kde si užijete vianočnú atmosféru v Bratislave: How to enjoy Christmas in Bratislava even during the pandemic

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka.

Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.

Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.