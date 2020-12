Bašternáka spočiatku nechceli vyšetrovať, uvádza vo výpovedi Makó

O prípad sa zaujímal bývalý policajný prezident Gašpar.

7. dec 2020 o 13:37 SITA

BRATISLAVA. Polícia a prokuratúra najprv Ladislava Bašternáka vyšetrovať nechcela. To, že to z ich strany nebola náhoda alebo len nedbanlivosť, teraz vo svojej výpovedi potvrdil bývalý riaditeľ Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Makó. Informuje o tom Denník N.

„Na pozíciu Kriminálneho úradu finančnej správy som nastúpil asi mesiac po tom, čo bolo trestné oznámenie spoločnosti BL 202, s.r.o. odmietnuté vyšetrovateľom NAKA a nebola podaná ani sťažnosť,“ hovorí Makó. Išlo o rok 2014.

Dôvod na trestné stíhanie nevidela ani vyšetrovateľka Tatiana Ujváryová, ani špeciálny prokurátor Dušan Kováčik. BL 202 bola Bašternákova firma, ktorá si od štátu uplatnila podvodné vratky DPH vo výške dva milióny eur na základe fiktívneho predaja bytov.

Makó hovorí, že na veci napriek tomu ďalej pracovali a pripravovali sa vraj na podanie trestného stíhania. V skutočnosti sa však nové vyšetrovanie začalo až v marci 2016, keď o Bašternákovom nevyšetrení informovali médiá.

„Niekedy v roku 2015 alebo 2016 ma vytiahol na obed Tibor Gašpar do reštaurácie Steam&Coffee pod rozhlasom. Na tomto stretnutí sa ma pýtal na situáciu okolo Ladislava Bašternáka, či je potrebné podávať trestné oznámenie, respektíve, či je v plnom rozsahu preukázaná škoda, ktorú daňovými podvodmi spôsobil,“ popisuje stretnutie Makó.

„Na to som mu povedal, že nerozumiem, prečo neuplatnil účinnú ľútosť a nezaplatí dlžnú sumu a všetci by boli v pohode. Na to mi Tibor povedal, že ‚tí zhora to nechcú', nekonkretizoval, kto zhora. Tak ma požiadal, aby som ho informoval o jednotlivých krokoch v tejto veci,“ povedal Makó.