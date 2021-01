Prečo niekoho zoberú do väzby a niekoho nie (otázky a odpovede)

Bývalý policajný prezident Milan Lučanský bol vo väzbe pre obavy, že bude ovplyvňovať svedkov.

1. jan 2021 o 20:45 Matúš Burčík

BRATISLAVA. O zadržanie vo väzbe, v akej bol aj bývalý policajný prezident Milan Lučanský, žiadajú vyšetrovatelia a prokurátori, keď sa obávajú, že obvinení by mohli pokračovať v trestnej činnosti alebo by sa mohli pokúsiť o útek.

Dôvody na väzbu sú presne určené zákonom. Je to aj preto, aby ich nemohla štátna moc zneužívať proti nepohodlným oponentom.

V Lučanského prípade sudkyňa Špecializovaného trestného súdu Pamela Záleská súhlasila, že ak by bol vyšetrovaný na slobode, mohol by ovplyvňovať svedkov.

Denník SME zostavil súbor otázok a odpovedí o tom, čo je to väzba.

1. Čo je väzba?

Keď niekoho súd zoberie do väzby, neznamená to, že je vinný. Do väzby možno zobrať človeka, ktorý je obvinený z konkrétneho trestného činu. O väzbe sa zvyčajne rozhoduje na začiatku vyšetrovania na základe prvotných dôkazov.

Až ďalšie vyšetrovanie ukáže, ako sa prípad vyvinie. Ak v závere vyšetrovania prokurátor rozhodne, že dôkazov proti obvinenému je dosť, podá obžalobu na súd. Ten rozhodne o vine a treste.

V prípade, že obžalovaného pošle do väzenia, čas, ktorý strávil vo väzbe, sa zaráta do trestu.

2. Aké sú dôvody väzby?

Dôvody, pre ktoré možno niekoho zobrať do väzby, stanovuje Trestný poriadok. Sú tri.