Dobré ráno: Vraždila v Iráne umelá inteligencia?

Čo sa stalo koncom novembra v Iráne.

7. dec 2020 o 23:00 Tomáš Prokopčák, Matúš Krčmárik

Vypočujte si podcast

Trochu sa to ponáša na špionážny triler. Najskôr bola verzia, že v Iráne ktosi zavraždil jadrového vedca.

Potom že ten výskumník ani tak nebol výskumník, ale skôr ktosi, kto riadil jadrový vývoj v krajine. Najskôr malo útočiť špeciálne komando, potom mal zabíjať guľomet riadený na diaľku cez satelit, možno vďaka umelej inteligencii.

Takže, kto v Iráne zabil prominentného nukleárneho vedca, ktorého chránilo viac ako desať členov revolučných gárd? Vraždila umelá inteligencia? Prečo a čo s tým má vývoj jadrovej zbrane v Iráne?

Tomáš Prokopčák sa pýta Matúša Krčmárika, šéfa zahraničného oddelenia denníka SME.

Zdroj zvuku: CNN

Krátky prehľad správ

Prezidentka Zuzana Čaputová včera navrhla, aby premiér odovzdal manažovanie pandémie niekomu inému. V rádiu Expres tiež spochybnila konštruktivitu rokovaní Ústredného krízového štábu. Igor Matovič jej odkázal, že nie je žiaden manažér koronakrízy.

Vláda včera navrhla zmeniť pravidlá pre núdzový stav: mohla by ho po novom opakovane predlžovať najviac o 40 dní, ak to do 20 dní spätne schváli parlament. Táto zmena sa týka Ústavy a musí ešte prejsť národnou radou ústavnou väčšinou. Hlas už chystá pozmeňujúci návrh, aby bol pri všetkých takýchto rozhodnutiach povinný aj podpis prezidentky.

Po Tiborovi Gašparovi išiel do väzby aj ďalší bývalý policajný prezident, a to Milan Lučanský, väzbu bude ešte posudzovať Najvyšší súd. Špecializovaný trestný súd sa obával, že Lučanský a ďalší by mohli ovplyvňovať svedkov a pokračovať v trestnej činnosti. Lučanského stíhajú za prijímanie úplatku.

Ak Daniela Lipšica zvolia za špeciálneho prokurátora, Zuzana Čaputová to bude rešpektovať. Prezidentka v minulosti naznačovala, že za generálneho prokurátora by ho nevymenovala, v prípade špeciálneho prokurátora však nemá menovaciu právomoc. Vo štvrtok sa však do funkcie generálneho prokurátora chystá vymenovať Maroša Žilinku.

Európska únia spustí ozdravný plán, a to aj bez Poľska a Maďarska. Plán obnovy za 750 miliárd eur sa tieto krajiny snažia blokovať, pretože sa im nepáči, že čerpania peňazí je v Európe podmienené dodržiavaním zásad právneho štátu. Že sa na Poľsko a Maďarsko nebude brať ohľad, povedal teraz predseda Európskeho parlamentu David Sassoli a v minulosti naznačila aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.

Odporúčanie

