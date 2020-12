Na celom území bude veľká oblačnosť, na východe môže pršať

Meteorológovia očakávajú od nadmorskej výšky 800 metrov slabé sneženie.

8. dec 2020 o 8:24 SITA

BRATISLAVA. V utorok bude na Slovensku veľká, miestami najmä na západe a severe zmenšená oblačnosť.

Ojedinele, na východe a v Banskobystrickom kraji len miestami, sa vyskytne slabý dážď alebo mrholenie, od nadmorskej výšky 800 metrov slabé sneženie.

Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojej webovej stránke.



Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať od 2 do 7 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1 500 metrov bude okolo -1 stupňa, v Banskobystrickom kraji bude chladnejšie.



Fúkať bude prevažne juhovýchodný vietor do rýchlosti 6 metrov za sekundu, v južnej polovici západného Slovenska miestami okolo 8, a v nárazoch ojedinele do 15 metrov za sekundu (20, 30, 55 km/h).



Meteorológovia predpokladajú zrážky do 1 milimetra, od výšky 900 metrov do 1 centimetra snehu.