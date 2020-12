Pellegrini vyzval premiéra, aby zvážil po kritike od Čaputovej demisiu

Pellegrini navrhuje zmeny v úpravách núdzového stavu.

8. dec 2020 o 11:15 TASR

BRATISLAVA. Predĺženie núdzového stavu by mala Národná rada (NR) schvaľovať skôr, ako bude vyhlásené, a to trojpätinovou väčšinou. Zároveň by mala vláda v čase jeho predĺženia konať len so súhlasom prezidenta.

Aj takéto zmeny chcú predložiť nezaradení poslanci okolo expremiéra Petra Pellegriniho pôsobiaci v strane Hlas k novele ústavného zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Jej doručenie do NR SR sa očakáva ešte na aktuálnej 18. schôdzi.

Premiér Igor Matovič (OĽANO) by mal podľa Pellegriniho tiež zvážiť podanie demisie, aby viac netrápil občanov Slovenska. Vyhlásil to na utorkovej tlačovej konferencii.

Zmeny pri núdzovom stave

Ak chce vláda predĺžiť núdzový stav o ďalších 40 dní, mal by to podľa Pellegriniho parlament schváliť ešte predtým, ako predĺženie začne platiť.

"Vláda sa musí prísť dopredu spýtať parlamentu, či jej to aj trojpätinovou väčšinou odobrí," uviedol.

Argumentuje tým, že vláda si s parlamentom robí, čo chce, preto očakáva, že bez takejto úpravy by to Národná rada schvaľovala až na 20. deň po vyhlásení predĺženia. Teda 20 dní by platil núdzový stav bez súhlasu parlamentu.

"Doslovne sa potvrdzujú naše obavy, že vláda absolútne nezvláda nielen boj s pandémiou, ale celkovo nezvláda riadenie tohto štátu," podotkol Pellegrini a poukázal na napätie v spoločnosti, postoj prevádzkovateľov posilňovní a gastroprevádzok či pondelkové (7. 12.) mimoriadne rokovanie vlády.

Očakával, že vláda príde s jasnou odpoveďou a konkrétnou ponukou pomoci. Namiesto toho podľa neho prišla typická odpoveď tohto kabinetu - snaha uzurpovať si moc a ešte viac ľudí prinútiť poslúchať.

Aj preto navrhujú, aby sa v čase predĺženého núdzového stavu, nie riadneho, obmedzilo konanie vlády potrebným súhlasom prezidentky.

Výzva na demisiu

Pripomenul aj slová prezidentky Zuzany Čaputovej z pondelka. Tá podľa neho diplomaticky vyjadrila svoj postoj k práci premiéra a jeho vlády. Skonštatoval, že jej slová možno vysvetliť tak, že premiérovi vyslovila nedôveru.

Pellegrini preto vyzval Matoviča, aby zvážil svoje zotrvanie vo funkcii a dal ľuďom "najkrajší vianočný darček" v podobe svojej demisie.

Expremiér očakáva, že koalícia ich pozmeňujúci návrh neschváli. Ak k tomu dôjde, zváži podanie na Ústavný súd (ÚS). Myslí si, že túto právomoc by mohla využiť aj prezidentka.