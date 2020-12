Proti výrokom Fica na adresu Repu a Šúreka sa ohradilo 59 prokurátorov

Výroky Fica prokurátorov znepokojili.

9. dec 2020 o 11:55 TASR

BRATISLAVA. Proti výrokom poslanca Národnej rady SR Roberta Fica (Smer) na adresu prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry SR Ondreja Repu a Michala Šúreka sa v spoločnom vyhlásení ohradilo 59 prokurátorov.

Upozornili, že takéto osobné útoky politikov na predstaviteľov orgánov činných v trestnom konaní sú priamym zásahom do ich činnosti. Považujú to za snahu o ich ovplyvnenie.

"Neprimerané a hanlivé" výroky Fica prokurátorov znepokojili. Vyvrcholením jeho kampane bola podľa nich tlačová konferencia zo 4. decembra.

Poslanec na nej argumentoval podaním prokurátorky Krajskej prokuratúry v Bratislave Kataríny Kučerkovej voči Repovi a Šúrekovi.

Údajné tvrdenia podľa prokurátorov však prezentoval ako pravdivé a nepochybné.

Nadriadeného prokurátora Repu a Šúreku vyzvali, aby informoval verejnosť, či sa podaním zaoberal.

"Myslíme si, že verejnosť by mala byť oboznámená s výsledkom preskúmania tohto podania, vzhľadom na to, že jeho zverejnením došlo k výraznému zásahu do dobrej povesti menovaných kolegov, ktorí sa v súčasnosti zaoberajú v podstate najzávažnejšími trestnými vecami z celospoločenského hľadiska," píše sa vo vyhlásení.

Prokurátori sú presvedčení, že Repa i Šúrek postupujú v nimi dozorovaných trestných veciach v súlade so zákonom, ich činnosť pri zásahoch do základných ľudských práv a slobôd podlieha vždy súdnej kontrole. Odmietajú preto ich stavanie do pozície "gestapákov". Zároveň však nespochybňujú právo občana vyjadrovať sa kriticky k práci a činnosti orgánov činných v trestnom konaní. Volajú však po slušnosti a zdržaní sa osobných útokov na ich predstaviteľov.

Fico na tlačovej konferencii 4. decembra oznámil, že podáva trestné oznámenie na prokurátorov Repu a Šúreka za spáchanie viacerých trestných činov. Odvolával sa pritom na podanie Kučerkovej. Zastupujúceho špeciálneho prokurátora požiadal, aby prokurátorom okamžite pozastavil činnosť.