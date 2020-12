Kolíková má zelenú. Parlament schválil reformu justície

BRATISLAVA. Reforma justície, ktorá zahŕňa reformu Súdnej rady SR, majetkové previerky sudcov, reformu Ústavného súdu SR, zavedenie vekového stropu sudcov či zriadenie Najvyššieho správneho súdu SR, vstúpi do platnosti od 1. januára 2021.

Vyplýva to z vládneho ústavného zákona z dielne ministerstva spravodlivosti, ktorý dnes parlament schválil 91 hlasmi zo 141 prítomných poslancov.