Čaputová, Attenborough či korona. Kto urobil najviac pre klímu?

Najdôležitejšie momenty a udalosti pre klimatickú krízu.

9. dec 2020 o 14:33 Jana Maťková, Katarína Kozinková, Jakub Filo

Vypočujte si podcast

Toto je piaty diel Klíma podcastu denníka SME. Katarína Kozinková a Jakub Filo v ňom bilancujú rok 2020. Vybrali a komentujú tie, podľa nich, najdôležitejšie momenty a udalosti relevantné pre klimatickú krízu.

Budete teda počuť o tom, ako rok 2020 bude zrejme tretím najteplejším v histórii meraní. Rozprávajú sa o výnimočnej hurikánovej sezóne, obrovských požiaroch aj rekordných teplotách na Sibíri.

Dotknú sa aj politikov, napríklad prezidentky Zuzany Čaputovej či nového amerického prezidenta Joe Bidena. Ale reč príde aj na dokument Davida Attenborougha či na jeho rozhovory s Grétou Thunberg.

Preberajú aj to, či pandémia koronavírusu znížila emisie a celkovú bilanciu sklenníkových plynov v atmosfére a tipujú, ako môže dopadnúť nadchádzajúci decembrový bruselský summit, na ktorom sa bude riešiť aj budúce smerovanie EÚ v klimatickej politike.

Okrem toho sa v tomto vydaní podcastu súťaží aj o knihy. Šesť stupňov od Marka Lynasa, Zelené klamstvo od Kathrin Hartmann, Neobývateľná Zem od Davida Wallace Wellsa a Posledné storočie od Jakuba Fila môžete mať práve od nás.

Tento podcast pripravujú Katarína Kozinková , Jakub Filo a Jana Maťková.

