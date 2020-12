Dobré ráno: Čo prezidentka odkázala premiérovi Matovičovi

Aká je vzťah medzi prezidentkou a premiérom.

9. dec 2020 o 23:07 Tomáš Prokopčák, Peter Tkačenko

Vypočujte si podcast

Na štátnické pomery to bol nebývalo ostrý odkaz: prezidentka Zuzana Čaputová odkázala premiérovi Igorovi Matovičovi, že by mal zvážiť, či by nebolo lepšie odovzdať manažovanie celej tejto koronakrízy.

On jej zase povedal, že dúfa, že opustí breh kotlebovcov a pridá sa radšej k nemu. Aký je teda vzťah medzi premiérom a prezidentkou, ako sa vyvíjal a aké u nás vzťahy medzi najvyššími ústavnými činiteľmi bývajú?

Tomáš Prokopčák sa pýta Petra Tkačenka.

Krátky prehľad správ

Od piatka sa na Slovensku začnú sprísňovať niektoré opatrenia. Nejde však o tvrdý lockdown, aký ľudia zažili počas Veľkej noci, okresy sa uzatvárať nebudú. Decembrové opatrenia sa tak dotknú najmä obchodov, škôl aj lyžiarskych stredísk.

Parlament schválil rozpočet, premiér Igor Matovič povedal, že je to „kompromis kompromisov“. Minister financií Eduard Heger rozpočet komentoval slovami, že je to „rozpočet záchrany a zodpovednosti".

Parlament tiež schválil ministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej veľkú reformu justície, ktorá zahŕňa reformu Súdnej rady, majetkové previerky sudcov, reformu Ústavného súdu, zavedenie vekového stropu sudcov či zriadenie Najvyššieho správneho súdu.

Bývalý námestník Generálnej prokuratúry Peter Šufliarsky porušil komunikáciou s mafiánom Marianom Kočnerom a tým, ako ju vysvetľoval, etický kódex prokurátora. Tvrdí to Etická komisia prokuratúry. Po tom, ako táto komunikácia unikla, Šufliarsky odstúpil, na prokuratúre však zostal.

Novým šéfom polície bude niekto z dvojice Peter Kovařík a Štefan Hamran. Z pôvodne štvorice uchádzačov len oni dvaja splnili podmienky na účasť vo výberovom konaní. Kovařík momentálne policajtov vedie po tom, ako odstúpil Milan Lučanský.

Odporúčanie

Moje dnešné odporúčanie je aktuálna epizóda nášho podcastu Dejiny. Jaroslav Valent sa v nej spolu s historičkou Tünde Lengyelovou z Historického ústavu SAV rozprávajú o veľkých pandémiách minulosti: čo ich spôsobilo, prečo a, najmä, ako ľudia reagovali v časoch, keď moderná medicína ešte neexistovala. Je to zaujímavé počúvanie, špeciálne v týchto časoch.

