Greenpeace: Slovensko nenadviaže na svoju povesť klimatického lídra regiónu

Slovensko podporí cieľ zníženia skleníkových emisií do roku 2030 o viac ako polovicu.

10. dec 2020 o 13:32 SITA

BRATISLAVA.Slovensko nenadviaže na svoju povesť klimatického lídra v rámci krajín Vyšehradskej štvorky (V4).

V tlačovej správe to uviedla programová riaditeľka Greenpeace Slovensko Katarína Juríková.

Reagovala tak na informáciu, že predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) dnes ráno na Výbore Národnej rady SR (NR SR) pre európske záležitosti oficiálne potvrdil, že Slovensko podporí cieľ 55-percentného zníženia emisií skleníkových plynov do roku 2030.

„Vláda Igora Matoviča sa tak rozhodla ignorovať odporúčania vedcov, svoje predvolebné sľuby, požiadavky vyše 120-tisíc ľudí podpísaných pod petíciou Klíma ťa potrebuje a tiež budúcnosť miliónov ľudí žijúcich v Európe. Namiesto toho premiér Igor Matovič odlieta do Bruselu s podporou cieľa 55 percent, ktorý za nedostatočný označil aj Európsky parlament a vo svojom stanovisku žiada zníženie minimálne o 60 percent,“ povedala Juríková.

Programová riaditeľka Greenpeace Slovensko varuje, že ak Európska únia (EÚ) vo výsledku podporí cieľ 55 percentného zníženia emisií, bude nielen ignorovať medzinárodné záväzky, ale prestane byť zároveň hybnou silou v boji proti klimatickej kríze.

Matovič dnes odletel do Bruselu, kde sa v priebehu dneška a v piatok 11. decembra zúčastní samitu Európskej rady. Na ňom sa bude rokovať o stanovení klimatických cieľov pre členské krajiny EÚ. Momentálne stanoveným cieľom je znížiť emisie v krajinách EÚ do roku 2030 o 40 percent v porovnaní s rokom 1990. Odborníci sa však zhodujú, že dosiahnutie takéhoto cieľa by nestačilo na zvrátenie nenávratných klimatických zmien. Žiadajú preto zníženie emisií o 65 percent. Aktuálne záväzným cieľom je aj dosiahnutie uhlíkovej neutrality v EÚ do roku 2050. Odborníci však žiadajú, aby ju EÚ dosiahla už v roku 2040.