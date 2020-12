Ministerstvo: Nedostatok lekárov bol dlhoročným problémom už pred pandémou.

Rezidentské štúdium prináša podľa ministerstva mladú krv do ambulancií a nemocníc.

BRATISLAVA. Za rok 2020 bolo zaradených v rámci rezidentského štúdia 145 zdravotníckych pracovníkov.

Z toho do špecializačného odboru všeobecné lekárstvo 44 lekárov, do odboru pediatria 35 lekárov a do iných špecializačných odborov 66 zdravotníckych pracovníkov, z toho 60 lekárov a 6 sestier.

Rezidentské štúdium, ktoré je zamerané na podporu špecializačného štúdia lekárov a sestier a na doplnenie a stabilizáciu stavov kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov v systéme zdravotníctva, podľa rezortného ministerstva úspešne pokračuje. Informovala o tom vo štvrtok hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR (MZ SR) Zuzana Eliášová.



„Nedostatok lekárov bol dlhoročným problémom už pred vypuknutím pandémie. Rezidentské štúdium je jedným z nástrojov, ktorý viditeľne prispieva k zlepšeniu,“ uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí. Ako doplnil, dostatok kvalifikovaného personálu je základom poskytovania zdravotnej starostlivosti.



Do roku 2019 sa vďaka tomuto programu znížil priemerný vek lekárov vo všeobecných ambulanciách pre dospelých odhadom podľa MZ SR približne o jeden rok. "Na základe dát môžeme tiež konštatovať, že rezidentské štúdium zastavilo pokles počtu všeobecných lekárov pre deti a dorast,“ zhodnotila generálna riaditeľka Sekcie zdravotníckeho vzdelávania MZ SR Monika Jankechová. Podľa dát Národného registra zdravotníckych pracovníkov SR bol priemerný vek všeobecného lekára pre dospelých v tomto a minulom roku 54 rokov. V období rokov 2018 a 2017 v priemere ordinoval lekár vo veku 55 rokov.



K 9. decembru 2020 je v rezidentskom štúdiu zaradených v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo 181 lekárov a v špecializačnom odbore pediatria 132 lekárov. K uvedenému dátumu eviduje MZ SR skončených 164 rezidentov v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo a 35 rezidentov v špecializačnom odbore pediatria. Po úspešnom ukončení štúdia musí rezident u zamestnávateľa odpracovať najmenej 5 rokov. Do rezidentského štúdia má príležitosť vstúpiť tak absolvent medicíny ako aj zdravotnícky pracovník, ktorý už získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností. Ďalší rezidenti začnú so štúdium od februára budúceho roka.