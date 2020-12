Pčolinský predpokladá koaličné rokovania o špeciálnom prokurátorovi

Člen koaličnej strany Sme rodina nevie o inom mene okrem advokáta Lipšica.

11. dec 2020 o 13:41 (aktualizované 11. dec 2020 o 14:06) TASR

BRATISLAVA. O voľbe špeciálneho prokurátora by sa mohli lídri rozprávať už na pondelkovej koaličnej rade. Predpokladá to šéf poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský.

Pčolinský uviedol, že personálne nominácie ešte neboli predmetom koaličnej rady. Pčolinský nemá problém s tým, ak by tento post zastával neprokurátor.

Ak bude na tom dohoda, predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš zase nemá problém s Danielom Lipšicom vo funkcii špeciálneho prokurátora.

"Vzhľadom na to, že bol vyhlásený termín voľby, predpokladám, že to môže byť predmetom koaličnej rady v pondelok," povedal Pčolinský.

"V tejto chvíli sú všetci možní kandidáti na rovnakej štartovacej čiare," doplnil s tým, že nevie o inom mene okrem advokáta Daniela Lipšica, o ktorom sa hovorí v súvislosti s týmto postom.

Pčolinský nevie, či bude niekto z poslancov Sme rodina navrhovať kandidáta.

"Keďže sa zmenil zákon, tak to môže byť aj neprokurátor. Každopádne by to mal byť človek, ktorý rozumie problematike, má prax v rámci justície a trestných konaní a mal by to byť človek s čistým morálnym kreditom. Nevieme, kto sa prihlási. Tak ako pri voľbe generálneho prokurátora veľmi zaváži verejné vypočutie," priblížil.

Hnutie OĽANO ani strana SaS ešte tému voľby šéfa Úradu špeciálneho prokurátora v poslaneckých kluboch nepreberali.

Predseda klubu OĽANO Michal Šipoš uviedol, že nie je pre neho rozhodujúce, či bude šéfom ÚŠP prokurátor alebo neprokurátor. "Skôr odvaha, skúsenosti, schopnosti a charakter," dodal.

Poslanci NR SR majú špeciálneho prokurátora voliť na schôdzi, ktorá sa začne 26. januára 2021. Termín na podávanie návrhov je 8. januára 2021.

Špeciálny prokurátor sa bude voliť po tom, ako sa obvinený Dušan Kováčik vzdal tejto funkcie.

Kandidáti budú musieť prejsť verejným híringom podobne ako uchádzači na generálneho prokurátora či ústavného sudcu.