Gučík: Sprostredkovanie stretnutia Žilinku so Sulíkom bol skrat

Sulík sa podobne stretol aj s Klimentom, Šantom či Čentéšom.

11. dec 2020 o 18:45 Peter Kováč

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Za čierny bod pri hodnotení nového generálneho prokurátora Maroša Žilinku sa už od ohlásenia jeho kandidatúry považuje blízky vzťah s vplyvným podnikateľom Michalom Gučíkom blízkemu viacerým politikom.

Kontakty dvojice sa obšírne riešili pri vypočúvaní kandidátov na post šéfa prokuratúry a poznačili aj deň menovania Žilinku do funkcie.

Koaličný poslanec Ondrej Dostál z SaS totiž vo štvrtok poukázal na to, že práve Gučík ešte v lete sprostredkoval stretnutie Žilinku so šéfom SaS Richardom Sulíkom.

To, ako to bolo pri vybavovaní stretnutia, teraz vysvetlil aj samotný Gučík. Za lobing v prospech kamaráta Žilinku to nepovažuje a tvrdí, že v tom čase ani nepoznal účel stretnutia a ani ho to vraj nezaujímalo.

Reagoval vraj len na žiadosť Žilinku, ktorý si od neho vypýtal kontakt na Sulíka.