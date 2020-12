Ďuriš Nicholsonová vyzvala Kollára, aby pre konflikt v nemocnici podal demisiu

Námestníčka Nemocnice svätého Michala skončila vo funkcii.

11. dec 2020 o 18:01 TASR

BRATISLAVA. Europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) vyzvala na sociálnej sieti predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina), aby okamžite odstúpil z funkcie.

Urobila tak v súvislosti s informáciami o odchodoch zamestnankýň z Nemocnice sv. Michala v Bratislave po jeho hospitalizácii.

"Keby som bola na mieste papaláša Borisa Kollára, ktorý nechal vyhodiť zamestnankyne nemocnice, ktoré sa 'nedostatočne úctivo' správali k jeho dámskym nočným návštevám a pozriem si príbeh matky, ktorú 73 dní nepustili k maličkej dcére, podala by som okamžite demisiu," skonštatovala s tým, že to by mal Kollár okamžite urobiť.

Námestníčka pre ošetrovateľstvo v Univerzitnej nemocnici - Nemocnici svätého Michala v Bratislave Mária Idešicová po kauze, týkajúcej sa konfliktu predsedu NR SR, končí vo svojej funkcii.

Tvrdí, že problémy s jej prácou sa objavili až po hospitalizácii šéfa parlamentu. Idešicová odpracovala v nemocnici 35 rokov, ako námestníčka pôsobila od roku 2002.

Rezort vnútra, pod ktorý nemocnica spadá, reagoval, že personálne zmeny sú bežnou súčasťou procesov v súkromnej aj štátnej sfére.

Kollár odmieta, že by odchody z nemocnice súviseli s jeho hospitalizáciou.