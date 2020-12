Mikulec v prípade konca sestričiek u sv. Michala stojí na strane nemocnice

Delej ministra vraj ubezpečil, že námestníčke bolo ponúknutých niekoľko pracovných pozícií.

12. dec 2020 o 11:43 SITA

BRATISLAVA. Energia by sa mala venovať boju s pandémiou a každá zverejnená informácia by sa nemala využívať na politický boj narúšajúci stabilitu koalície. V stanovisku, ktoré agentúre SITA poskytla riaditeľka tlačového odboru rezortu vnútra Barbara Túrosová, to uviedol minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO). Reagoval tak na otázky súvisiace s aktuálnou personálnou situáciou v Nemocnici svätého Michala v Bratislave, v súvislosti s ktorou vo verejnosti zarezonoval najmä odchod námestníčky pre ošetrovateľstvo.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Súvisiaci článok V nemocnici pracovala 35 rokov, námestníčka končí pre kauzu s Kollárom Čítajte

Poslanec za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Ondrej Dostál adresoval 10. decembra šéfovi rezortu vnútra otvorený list, v ktorom sa zastal odchádzajúcich zamestnancov nemocnice. „Podľa nám dostupných informácií sa zdravotné sestry nedopustili žiadneho konania, pre ktoré by voči nim v súvislosti so spomínaným konfliktom mala byť vyvodená akákoľvek zodpovednosť. Považujeme za neprijateľné, aby následkom tejto udalosti bolo rozviazanie pracovného pomeru s dvoma vedúcimi zamestnankyňami nemocnice, ktoré sa svojich podriadených zastali, či akékoľvek iné postihy voči nim, napríklad odvolanie z funkcie,“ uviedol.

Medializované vyjadrenia o tejto situácii neboli však podľa Mikulca podložené žiadnymi konkrétnymi faktami, a preto nemá dôvod spochybňovať manažérske rozhodnutia vedenia nemocnice. Ako dodal, o predmetnej veci opakovane hovoril s generálnym riaditeľom nemocnice Branislavom Delejom. Ten ho mal ubezpečiť, že námestníčke bolo ponúknutých niekoľko pracovných pozícií, no rozhodla sa pre ukončenie pracovného pomeru dohodou.

Mikulec v tejto súvislosti zdôraznil, že nepostrehol otvorený list Dostála a ďalších poslancov adresovaný Richardovi Sulíkovi (SaS) v prípade, keď bol v apríli tohto roku menovaný za predsedu Hlavného banského úradu bývalý okresný podpredseda SaS Bohumír Zvrškovec. V súvislosti s jeho menovaním sa podľa Mikulca upriamovala pozornosť najmä na jeho neodbornosť.

Medializované informácie, týkajúce sa odchodu námestníčky pre ošetrovateľstvo, vníma Mikulec podľa vlastných slov citlivo a rozumie ľudskému rozmeru celej situácie.

Predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina) bol 24. októbra účastníkom vážnej dopravnej nehody, následky ktorej si vyžadovali hospitalizáciu. Po tom, ako sa zistilo, že Kollár napriek aktuálne platnému zákazu návštev v nemocniciach návštevy opakovane prijímal, požiadal predseda NR SR o prepustenie z nemocnice do domácej liečby. Hospitalizáciu ukončil 27. novembra. Počas pobytu sa mal dostať do konfliktu s vrchnou sestrou oddelenia. Delej tak prípad riešil aj s námestníčkou pre ošetrovateľstvo.