Prezidentka na samite vyzvala na spoločný boj proti klimatickej kríze

Čaputová zdôraznila, že klimatické ambície znamenajú rozhodnutie konať.

12. dec 2020 o 19:25 TASR

BRATISLAVA. Prezidentka SR Zuzana Čaputová v sobotu vo videopríhovore v rámci virtuálneho globálneho klimatického samitu vyzvala lídrov krajín, aby sa boj proti klimatickej kríze stal spoločnou úlohou všetkých štátov. Potrebné je podľa jej slov konať rýchlo a solidárne.

Prezidentka SR zdôraznila, že klimatické ambície znamenajú rozhodnutie konať. Poukázala na to, že napriek vedeckým poznatkom, ktoré máme k dispozícii, prispievame k vzniku ekologickej katastrofy. Na zmenu aktuálnej trajektórie potrebujeme podľa jej slov väčšie klimatické ambície.

Slovensko je pripravené konať

Pripomenula, že Slovensko podobne ako ďalšie krajiny v regióne zdedilo ťažký a energeticky náročný priemysel. Naša krajina je však pevne pripravená konať, povedala Čaputová. "Pre nás znamená klimatická akcia transformáciu celej spoločnosti. Berieme to ako investíciu do budúcich generácií, investície, ktoré nemôžeme opomenúť," povedala prezidentka SR v prejave.

Každý dom, ktorý sa od budúceho roka na Slovensku postaví, bude disponovať najvyššími štandardmi, čo sa týka obnoviteľných zdrojov energie a energetickej efektivity, priblížila. Slovensko navyše prispeje do Zeleného klimatického fondu (GCF) ďalšími dvoma miliónmi eur, dodala Čaputová.

Prezidentka predstavila plány Slovenska, ktoré chce do roku 2030 znížiť objem emisií skleníkových plynov až o 55 percent a do roku 2050 dosiahnuť uhlíkovú neutralitu. Do roku 2023 sa ukončí ťažba uhlia a do konca roka 2030 bude úplne bezuhlíková elektrická energia, uviedla.

Ambiciózne ciele

Na stanovení ambicióznejšieho cieľa - znížiť o 55 percent emisie skleníkových plynov už do roku 2030 - sa v piatok (11. 12.) ráno po dlhej noci rokovaní dohodli lídri členských krajín EÚ.

Dohoda lídrov znamená, že emisie CO2 by mali do roku 2030 poklesnúť o 55 percent voči stavu z roku 1990. Doterajší cieľ na tento dátum bol znížiť emisie o 40 percent.

Podujatie "Climate Ambition Summit", ktoré je organizované z iniciatívy OSN, Spojeného kráľovstva a Francúzska pri príležitosti piateho výročia prijatia parížskej klimatickej dohody, sa pre obmedzenia súvisiace s koronavírusovou pandémiou koná online. Jeho cieľom je vytvoriť priestor na predstavenie nových ambícií a záväzkov v boji proti klimatickej kríze.