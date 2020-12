Dobré ráno: Maroša Žilinku čaká očista generálnej prokuratúry

Žilinka sa chce pustiť aj do starých káuz.

13. dec 2020 o 23:00 Nikola Bajánová, Peter Kováč

Maroš Žilinka sa stal novým generálnym prokurátorom.

Minulý týždeň ho do funkcie vymenovala prezidentka Zuzana Čaputová s tým, že dúfa v začiatok novej éry.

Nakoľko je jej slová Žilinka schopný naplniť, aké sú pred ním výzvy a dočká sa Slovensko konečne nekompromisného a spravodlivého fungovania tejto inštitúcie?

To sa Nikola Bajánová pýtala reportéra domácej redakcie denníka SME Petra Kováča.

​Krátky prehľad správ

Nového špeciálneho prokurátora by mali poslanci voliť na schôdzi, ktorá sa začne 26. januára 2021. Do 8. januára treba predložiť návrhy na kandidátov. Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga povedal, že chce, aby sa do voľby špeciálneho prokurátora hlásili aj ľudia mimo prostredia prokuratúry.

Za predražovanie a predlžovanie dostavby Mochoviec môže aj štát. Tvrdí to Najvyšší kontrolný úrad, podľa ktorého ministerstvo hospodárstva, ako 34-percentný akcionár Slovenských elektrární, ktoré dva jadrové bloky stavajú, dostavbu nekontrolovalo dostatočne.

Ministerstvo životného prostredia pripravuje novelu, ktorá zakáže chov viacerých druhov zvierat. Cieľom je ochrániť najmä mačkovité šelmy a primáty. Rezort sa pritom odvoláva aj na nedávne zistenia medzinárodného investigatívneho tímu novinárov. Ten odhalil nelegálny medzinárodný obchod s tigrami, ktorého epicentrom bola Česká republika.

Ruská pobočka farmaceutickej spoločnosti AstraZeneca použije v nasledujúcich klinických testoch svojej vakcíny proti koronavírusu aj časti ruskej očkovacej látky Sputnik V. Kombinácie rôznych vakcín môžu podľa firmy zabezpečiť lepšiu ochranu.

Odporúčanie

Ja viem, zlých správ bolo, je a bohužiaľ ešte bude dosť. Napriek tomu, mojim dnešným odporúčaním je opäť kvalitná žurnalistika od NYT o kalifornských požiaroch, v ktorých za okamih doslova zmizli prastaré krásne lesy. Americkí novinári im pripravili naozaj dôstojnú rozlúčku, ktorá stojí za čítanie aj pozretie.

