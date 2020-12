Sulík: Koronakrízu by mohol manažovať niekto iný ako premiér

Sulík sa prikláňa k názoru prezidentky.

13. dec 2020 o 13:17 TASR

BRATISLAVA. Vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) sa prikláňa k názoru prezidentky SR Zuzany Čaputovej, žeby mal predseda vlády Igor Matovič (OĽANO) odovzdať manažovanie koronakrízy niekomu inému. Sulík si vie v tejto pozícii predstaviť skôr manažéra typu Petra Škodného.

Vyhlásil to v nedeľnej relácii RTVS O 5 minút 12.

"Niekoho by si mohol premiér vybrať a tomu to zveriť. Tento manažér by mal byť zodpovedný za koordináciu protipandemických opatrení," skonštatoval Sulík. V čom Matovič zlyhal, si s ním chce vyjasniť osobne, nechce to riešiť cez médiá. Minister tvrdí, že Slovensku chýba logický a predvídateľný pandemický plán. "Keď bude, ľahšie sa nám všetkým bude dýchať," skonštatoval.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ak príde návrh na lockdown, súhlasí, aby bol zavedený v pandémiou najzasiahnutejších okresoch. Musí byť však známe, čo bude nasledovať. "Celoštátny lockdown dobre, ale čo bude potom? Opäť to zatvoríme, napáchame škody, chvíľu to klesne, zaspíme na vavrínoch a znova to pôjde hore? Chcem vidieť plán," skonštatoval Sulík.

Nezaradený poslanec Národnej rady SR a expremiér Peter Pellegrini v relácii vyhlásil, že jedno zo zásadných opatrení v boji s koronakrízou vidí v podaní demisie zo strany predsedu vlády. "Nech je premiér nahradený iným, odbornejším človekom," poznamenal. Vláda podľa neho cez leto zaspala a rovnako bola v útlme aj po jesennom celoplošnom testovaní ľudí na ochorenie COVID-19. "Teraz otvára oči, že je tisícky hospitalizovaných a chorých," uviedol Pellegrini s tým, že vláda pôsobí chaoticky a amatérsky. Myslí si, že je potrebné nájsť nového človeka, ktorý bude riadiť nielen koronakrízu, ale i vládny kabinet. Občania sa podľa bývalého premiéra stali rukojemníkmi konfliktu vo vládnej koalícii a vláda sa k ním chová ako k poddaným.

Sulík reagoval, že Matovič je legitímny premiér a on ho rešpektuje ako predsedu vlády, hoci môžu mať odlišné názory. "Toľko ľudí je v base. Začal to tu čistiť a robí to výborne," povedal vicepremiér na margo Matoviča. Minister deklaruje, že je ochotný ešte niečo zniesť, ak sa to poriadne dočistí a budeme fungovať ako normálna spoločnosť. Pellegrini poznamenal, že to robia policajti a prokurátori, nie vládni politici a že aj on sa počas svojej vlády snažil o očistu v justícii.

Obmedzenia v gastrobiznise vníma minister ako cielenú likvidáciu a "trucpodnik". Poukázal pritom na otvorené kostoly či vlaky zadarmo pre seniorov. Tvrdí, že tieto nelogické opatrenia sa snažil interne riešiť, no narážal na "tvrdú stenu a hluché uši". "Nedokážem realizovať všetko, čo by som chcel," uviedol Sulík. Priznal, že vzniká zmätok z rôznych protichodných rozhodnutí. Pellegrini povedal Sulíkovi, že ako vicepremiér nesie zodpovednosť, ako sa riadi krajina, nie je to len o Matovičovi. "Je fajn, že bránite gastrobiznis, ale kebyže ste si aj buchli po stole a povedali, že to nedovolíte," skonštatoval.