Dôchodku sa môžu dočkať za mrežami. Kočner si vypočuje rozsudok k zmenkám

Najvyšší súd rieši odvolania k zmenkám.

14. dec 2020 o 19:07 Roman Cuprik

BRATISLAVA. Pred vynesením rozsudku sa vo februári obaja vytratili. Špecializovaný trestný súd potom rozhodol, že Marian Kočner aj Pavol Rusko dostanú za falšovanie zmeniek televízie 19 rokov väzenia. Kočner aj peňažný trest 10-tisíc eur.

„Ťažko sa počúva pravda,“ zhodnotil to vtedy prokurátor Ján Šanta.

Ak by bol rozsudok právoplatný, obaja by sa na slobodu mohli dostať, až keď si odsedia tri štvrtiny trestu, do ktorého sa započítava aj čas, keď sedeli vo väzbe. Napríklad Kočner by tak z väzenia mohol najskôr vyjsť až v roku 2032 ako 69-ročný.

Obaja sa odvolali a o ich námietkach bude tento utorok a stredu rozhodovať Najvyšší súd.

Kauzu spustil Kočner v roku 2016, keď si súdne začal vymáhať platbu za zmenky od súkromnej televízie Markíza. Tvrdil, že zmenky kedysi podpísal vtedajší riaditeľ Markízy Rusko, ale nedal ich do účtovníctva spoločnosti. Rusko teraz nemá peniaze a preto by povinnosť vyplatiť Kočnera pripadla na ručiteľa – vlastníka Markízy americkú spoločnosť CME.

Markíza potom zažalovala Kočnera aj Ruska s tým, že zrejme ide o podvod, ktorým sa snažia z televízie vytiahnuť milióny eur.

Čo sa bude diať na súde

Najvyšší súd je odvolacím súdom. Jeho senát by už teda nemal vykonávať jednotlivé dôkazy, ale zhodnotiť, ako v prípade rozhodol Špecializovaný trestný súd vo februári. Odvolací súd vykonáva dokazovanie skôr výnimočne.

V utorok by sa na súde mal zreferovať obsah spisu, rozsudky a návrhy strán.