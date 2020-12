Mičovský odmieta Budajov návrh o prevzatí lesov v 3. až 5. stupni ochrany

Minister pôdohospodárstva by si vedel predstaviť samostatné ministerstvo.

14. dec 2020 o 18:39 TASR

BRATISLAVA. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka zásadne nesúhlasí s odčlenením správy lesov v treťom až piatom stupni ochrany prírody pod envirorezort.

Informoval hovorca Ministerstva pôdohospodárstva Daniel Hrežík v reakcii na pripravovanú novelu zákona o ochrane prírody.

"Všetky lesy sú hodné ochrany, nepoznáme také, ktoré by nemali prioritne životodarný význam, a preto rozdelenie ich správy by nebolo zmysluplné," uviedol minister pôdohospodárstva Ján Mičovský (OĽANO).

Zároveň sa nebráni rokovaniu o presune všetkých lesov pod rezort životného prostredia. Ešte lepším riešením by bolo podľa neho vytvorenie samostatného ministerstva prírodných zdrojov. "To by len zvýraznilo ich spoločenský význam," dodal.

Súčasťou navrhovanej novely z dielne Ministerstva životného prostrediaSR je aj dočasná stavebná uzávera národných parkov či vyššie odmeny pre súkromných urbárnikov.

Ide o reakciu na žalobu Európskej komisie voči Slovensku pre klesajúci počet hlucháňa hôrneho na našom území.