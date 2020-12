Návrh novej súdnej mapy je už v pripomienkovom konaní

Návrh má znížiť riziko korupčných väzieb v súdnictve.

15. dec 2020 o 10:53 SITA

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Ministerstvo spravodlivosti SR (MS SR) predložilo do medzirezortného pripomienkovania návrh nového zákona o sídlach a obvodoch súdov.

Ako ďalej rezort informoval v tlačovej správe, cieľom návrhu je legislatívne pokryť zavedenie novej súdnej mapy tak, aby bol naplnený hlavný zámer reformy, konkrétne špecializácia sudcov, zlepšenie kvality rozhodnutí a z dlhodobejšieho hľadiska aj rýchlejšie a predvídateľnejšie rozhodovanie súdov.

Bonusom vyplývajúcim zo zväčšenia súdnych obvodov má byť podľa MS SR aj zníženie rizika existencie a pretrvania korupčných väzieb v súdnictve.

Rezort spravodlivosti navrhuje v rámci nového zákona mapu všeobecných súdov rozdeliť do tridsiatich obvodov prvostupňových súdov, vrátane dvoch mestských súdov v Bratislave a v Košiciach, a troch obvodov odvolacích súdov. Sídla všeobecných odvolacích súdov by sa mali zriadiť v sídlach doterajších krajských súdov: v Prešove pre východoslovenský obvod, v Banskej Bystrici pre stredoslovenský obvod a v Trnave pre západoslovenský obvod.

Komplexnú obchodnú agendu navrhuje rezort riešiť kauzálnou príslušnosťou na troch všeobecných prvostupňových súdoch v sídlach odvolacích súdov: v Prešove, v Banskej Bystrici a v Trnave. Pre časť obchodnej agendy navrhuje zriadiť aj štvrtý obvod na území Mestského súdu Bratislava v súlade s významom hlavného mesta a rozsahom agendy.

Správne súdy by mali byť oddelené od všeobecného súdnictva a nachádzali by sa v troch obvodoch. Navrhovanými sídlami prvostupňových správnych súdov sú Nitra, Žilina a Košice. V Bratislave by chcelo MS SR zriadiť sídlo Najvyššieho správneho súdu SR s jedným obvodom pre celé Slovensko. Najvyšší súd SR, Ústavný súd SR a Špecializovaný trestný súd zostanú nezmenené, s obvodom pre celé Slovensko.

Účinnosť právnej úpravy ministerstvo spravodlivosti navrhuje od 1. augusta 2021, čo zohľadňuje predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu. „Odložená účinnosť od 1. apríla 2022 sa týka najmä procesných ustanovení súvisiacich s činnosťou správnych súdov, ktoré začnú vykonávať činnosť od 1. apríla 2022. Odložená účinnosť od 1. júla 2022 sa navrhuje v prípadoch vybraných ustanovení naviazaných na plnú implementáciu novej súdnej mapy do praxe. Do tohto dátumu budú fungovať okresné súdy podľa doterajšej súdnej mapy,” uvádza MS SR.

Vzhľadom na dôležitosť materiálu a s ohľadom na nadchádzajúce vianočné a s tým spojené aj dovolenkové obdobie je lehota pripomienkového konania zákona podľa rezortu predĺžená na dvojnásobok oproti štandardu, teda až na 30 dní. Materiál je tak možné pripomienkovať do 31. januára 2021.