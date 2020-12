Kolíková: Neviem, kde ostanú pracoviská súdov, ale bude to známe v predstihu

Ministerstvo spravodlivosti pod vedením MÁRIE KOLÍKOVEJ (Za ľudí) sfinalizovalo návrh novej súdnej mapy, teda rozloženia súdov a určenia ich sídiel a obvodov.

Kľúčovou zmenou je zníženie počtu okresných súdov z 54 na tridsať, a zrušenie piatich krajských súdov. Na pojednávanie preto bude treba dochádzať dlhšie.

„Dostupnosť súdov nemôže byť mantra, kľúčové sú rýchlosť a kvalita rozhodovania,“ hovorí v dosiaľ najkomplexnejšom rozhovore k novej súdnej mape.

„Mantrou má byť to, či mám včas rozhodnutie, ktorému rozumiem, ktoré je spravodlivé a ktoré urobil sudca, ktorý je v danej oblasti odborník.“

Ministerka priznáva, že sudcovia a pracovníci súdov môžu teraz cítiť neistotu, pretože ešte nie je jasné, ako sa jednotlivé pracoviská budú meniť. Rozhodujúce budú spoločné diskusie sudcov, ktoré začnú najskôr v druhej polovici budúceho roka.

To, či sa podarí presadiť novú súdnu mapu, závisí od podpory koaličných partnerov, tisícov pracovníkov súdov a sudcov, ale tiež verejnosti.

Legislatívu by mal parlament prerokovať v priebehu budúceho roka, možno už v prvej polovici. V roku 2022 už má dôjsť k reálnemu preriedeniu súdov vrátane spájania súdov, ich sťahovania či prípadných presunov pracovníkov súdov a sudcov.

V Rozhovoroch ZKH ste povedali, že „implementácia súdnej mapy predpokladá zachovanie všetkých pracovísk súdov k 1. júlu 2022“ a dodali ste, že „v priebehu roka a ďalších rokov“ budete vyhodnocovať, či to-ktoré pracovisko má alebo nemá zmysel. Znamená to, že sudcovia a ostatný justičný personál ostanú v budovách, kde sú teraz?

Čo je rozvrh práce Je to základný dokument upravujúci organizáciu a fungovnaie konkrétneho súdu,

každý súd má svoj vlastný rozvrh práce,

jeho znenie navrhuje vedenie súdu, schvaľuje ho sudcovská rada príslušného súdu,

je v ňom upravené, ktorý sudca v akej agende rozhoduje, koľko prípadov dostáva, kto sú jeho asistenti a vyšší súdni úradníci a podobne,

obsahuje aj výber notárov a ďalšie podrobnosti o fungovaní súdu,

v príprade trestných konaní zas rieši napríklad pohotovosti (sudcovia pre prípravné konanie).

Netvrdím, že bezpodmienečne ostanú na svojom mieste a nikto sa nikde nehne. Predsedovia nových súdov sa budú musieť stretnúť so sudcami a personálom, a budú musieť spoločne nájsť najlepšie riešenie v rámci svojho nového súdneho obvodu.

Kľúčové bude zistiť, ktorý sudca bude chcieť robiť akú špecializovanú agendu a táto diskusia bude formovať nové rozvrhy práce nových súdov.

Rovnaká diskusia by mala ukázať, či sa tí sudcovia premiešajú aj fyzicky. Bolo by dobré, aby tí sudcovia, ktorí budú robiť rovnakú agendu, mali k sebe aj fyzicky blízko. V rámci implementácie novej súdnej mapy budú predsedovia nových súdov riešiť aj využitie materiálnych kapacít, ktoré sú k dispozícii.

K 1. júlu 2022 nejdem riešiť žiadnu budovu súdu, žiadne pracovisko. To, čo sa s nimi stane, ukážu diskusie predsedov nových súdov so sudcami a personálom.

Ak sa odvolacia agenda presunie z Krajského súdu v Bratislave na nový odvolací súd v Trnave a zároveň hovoríte, že fyzicky sa zatiaľ personál nebude sťahovať, tak keď podám odvolanie, podateľňa síce bude vyberať odvolací senát z väčšej ponuky sudcov, tí však budú sedieť v Bratislave aj Trnave. Znamená to, že keď mám firmu v Trnave, tak mi hrozí cestovanie do Bratislavy a naopak?

Ak sa rozprávame o odvolacom súde, tak to sú typicky situácie, kedy sa v zásade nepojednáva. V senáte sú traja sudcovia, vec si naštudujú a rozhodnú takpovediac od stola. Preto nevidím žiaden problém v tom, aby sa tí sudcovia nachádzali hoci aj v troch budovách súdov, ktoré sú od seba vzdialené v desiatkach kilometrov.

Čo je nápad Pojem nápad v justícii označuje počet prípadov a ich prísun jednotlivým sudcom,

v rozvrhu práce sa nápad veci môže rôzne regulovať, aby tak boli sudcovia rovnomerne zaťažení,

keď sa povie, že na sudcu pripadá napr. 1/4 nápadu, znamená to, že elektronická podateľňu mu v priemere pridelí 25 percent prípadov, ktoré na súd v danej agende prídu,

pozastavenie nápadu zas znamená, že konkrétny sudca nedostáva žiadne nové prípady, rozhoduje iba svoje staré nerozhodnuté (reštančné) veci.

Kľúčové je práve to, že vďaka tomuto vznikne väčší počet špecializovaných senátov. My to inak nevieme urobiť, iba zväčšením súdnych obvodov. V 90. rokoch vzniklo osem krajských súdov, čím sa sudcovia atomizovali a odvolacie senáty teraz riešia rôzne agendy. Vytvorenie dvoch-troch špecializovaných senátov na týchto súdoch by nedávalo zmysel, keďže tam jednoducho toľko špecializovanej agendy nenapadá.

Toto však platí iba o odvolacej agende. Manželia zo Skalice sa budú musieť po novom nechať rozviesť v Senici, hoci teraz im stačilo ísť na Okresný súd Skalica. Ak sa budú rozvádzať manželia z Malaciek, tiež budú musieť ísť do Senice, hoci teraz majú v meste súd.

Ak sa rozprávame o okresoch, tak sa vraciame k roku 1996. Ak vtedy nebol problém pre účastníkov konania prísť do sídla obvodu, tak v roku 2022 to nemôže byť problém, keď je dopravná dostupnosť na vyššej úrovni.