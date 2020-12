Odkrývanie: Bernarda Schönbruna zachránila pred deportáciou jeho budúca manželka

Láska, ktorá bola silnejšia ako vojna.

15. dec 2020 o 17:01 Soňa Gyarfašová

Láska, ktorá je silnejšia ako vojna. Možno by to znelo príliš pateticky, keby sa tento príbeh skutočne nestal. Ona bola odvážna mladá žena, ktorá nedokázala zniesť nespravodlivosť, on mladý muž ponižovaný pre svoj židovský pôvod, ktorý počas deportácii prišiel o svojich najbližších.

Ak sa počas prvej vlny deportácii zachránil Bernarda Schönbrun vďaka šťastnej náhode, pri tej druhej úradoval možno o čosi viac osud. V turbulentnom lete 1944 sa totiž zoznámil so ženou, ktorá sa mal stať preňho v tom čase osudovou. Keď vtrhli po vypuknutí povstania na Slovensko nacistické okupačné sily a rozbehli sa znova deport

Anna Krajčová sa rozhodla mladému Bernardovi Schönbrunovi, ktorý mal falošné papiere na meno Jozef Knežo - to si nechal nakoniec aj po vojne -pomôcť. A pomáhala mu aj napriek obrovskému riziku, ktoré hrozilo jej aj jej rodičom. Ak by sa tento čin prezradil, Nemci by ich popravili.

Po vojne sa stali Bernard a Anna manželmi a prežili spolu celý život. To je len jeden príbeh záchrany z obdobia druhej svetovej vojny spomedzi tých, ktorí získali titul spravodlivých medzi národmi.

V dnešnej časti nášho podcastu si cez príbeh manželov Knežovcov pripomenieme príbeh občianskej statočnosti, ale zachránených.

Rozprávať sa budeme tentokrát s dvoma historikmi - autorom prvej ucelenej monografie o holokauste na Slovensku Ivanom Kamencom, ktorá sa v časoch totality šírila ako samizdat a rovnako s riaditeľom Dokumentačného strediska holokaustu Jánom Hlavinkom. Obaja zároveň pôsobia na Historickom ústave Slovenskej akadémie vied.

