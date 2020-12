Kelt so zlatými očami je pravdepodobne nález roka (rozhovor)

V Jánovciach pri Poprade našli sošku z hradiska z prelomu letopočtu.

22. dec 2020 o 21:53 Zuzana Kepplová

"Práve som išla odniesť nejaké veci do auta a keď som sa vrátila, kolegovia stáli v kruhu a na niečo sa pozerali. Tak sa pýtam, prečo sa pozerajú a nepracujú? Ukazujú mi, že no pozri sa, čo tu máme! Neverila som vlastným očiam, čo našli!"

Takto opisuje vedúca výskumu v lokalite Pod hradiskom nález bronzovej keltskej sošky so zlatými očami. Pravdepodobne ide o najvýraznejší nález na Slovensku v tomto roku, hovorí archeologička MÁRIA HUDÁKOVÁ.

Prečo je nález keltskej sošky výnimočný?

Je to určite unikát v rámci Slovenska aj strednej Európy, možno aj celej Európy. Takéto sošky sa na iných európskych náleziskách síce našli, ale nie sú takéto prepracované a nemajú zlaté oči.

Zvyčajne takéto bronzové antropomorfné sošky bývajú viac štylizované, táto má prepracovanú tvár, typický dozadu sčesaný účes, nákrčník, dokonca vidieť aj prsty na ruke.

Koho táto soška predstavuje?

Netušíme. Sú to len dohady, zlaté oči naznačujú, že by mohlo ísť o bôžika.

Unikátna bronzová soška so zlatými očami znázorňuje nahého muža. (zdroj: TASR)

Kde ste ju našli?

Nálezisko sa nazýva Pod hradiskom, je to pole v extraviláne v okrese Poprad. Nálezy sme zberali z povrchu, teda z rozoraného poľa. Používali sme detektory kovov, išli sme najviac do hĺbky 20 centimetrov, pretože pod ornicou sa môžu nachádzať domy alebo hospodárske objekty, ktoré by sme tak mohli zasiahnuť a porušiť ich.

Kto robil na tomto výskume?

Pomáhal nám aj Krajský pamiatkový úrad v Žiline, ktorý skúma podobnú lokalitu na Liptove a s nimi spolupracuje spolok Septentrio, bolo nás teda viacej a išli sme formou rojnice, v pásoch sme chodili po poli a zbierali nálezy. Nielen kovy, ale aj keramiku a sklo.

Detektor však nájde len kovy, nie?