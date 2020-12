Najdôležitejšie správy dňa: Krajčí oznámil lockdown, chcel ho prísnejší

Pozrite si prehľad dnešného dňa.

16. dec 2020 o 18:30 TASR, Martin Vonšák

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Oznámili detaily vianočného lockdownu. Bez premiéra a Krajčí ho chcel prísnejší.

Rusko skončil vo väzbe, súd jeho príbeh o útoku kyselinou nepresvedčil.

Daniel Lipšic potvrdil záujem o post špeciálneho prokurátora.

Po 84 rokoch končí civilná prevádzka letiska v Sliači.

Europarlament odobrili 47,5 miliárd na zmiernenie dosahov koronakrízy.

Prinášame prehľad najdôležitejších správ dnešného dňa:

Oznámili detaily vianočného lockdownu. Bez premiéra a podľa Krajčího slabé

Pandemická situácia na Slovensku je vážna. Potvrdzujú to dnešné čísla u nás, kde sme zaznamenali za predošlý deň rekordný počet 58 úmrtí, ale aj alarmujúci stav v nemocniciach, pričom tá v Novom Meste nad Váhom už bude slúžiť výlučne pacientom s covidom.

No a napokon aj tlačová konferencia po rokovaní vlády, kde ministri Marek Krajčí (zdravotníctvo), Ivan Korčok (zahraničie) a podpredseda vlády Štefan Holý. Oznámenie lockdownu a najočakávanejších zmien prebehlo v neprítomnosti premiéra Igora Matoviča.

Súvisiaci článok Od soboty bude lockdown. Na sviatky sa dá vycestovať do rodinnej "bubliny" Čítajte

Podstata ale ostáva. Vláda sa uzniesla na sprísnení opatrení. Čo sa mení? Zásadnou informáciou je, že zákaz vychádzania, resp. lockdown avizovaný na pondelok 21. decembra vstúpi do platnosti už skôr, v sobotu, 19. decembra o piatej hodine rannej. Platiť by mal do 10. januára.

Počas zákazu vychádzania sa budú môcť stretávať maximálne dve domácnosti. Účelom je vytvorenie bubliny, malej skupiny ľudí, ktorí sa budú môcť spolu presúvať napr. aj na chatu. Vláda dôrazne odporúča, aby ľudia prežili sviatky v takýchto malých skupinách a pred stretnutím s blízkymi sa otestovali. Ľudia by sa mali podľa odporúčania vyhýbať iným osobám aj v exteriéri.

Občania však budú môcť využiť množstvo výnimiek ako cesta do zamestnania, na test, nákup nevyhnutných potrieb, cestu na náboženské podujatie. Zakázaná nie je ani lyžovačka, lebo lyžiarske strediská môžu byť otvorené, keďže podľa uznesenia vlády patria k individuálnym športom v exteriéri.

Krajčí vyjadril sklamanie, na vládu šiel s oveľa prísnejšou verziou lockdownu. Premiér zase po tlačovke novinárom zopakoval slová o osobnej prehre, pretože sa mu nepodarilo presadiť ďalšie plošné testovanie.